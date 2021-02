GTA Online: Was sind Kontaktmissionen und wo findet ihr sie?

In GTA Online gibt es sogenannte Kontaktmissionen, die schon zum Start verfügbar sind. MeinMMO erklärt euch in diesem Guide, was das für Missionen sind, wie ihr sie findet und was sie euch bringen.

Seit dem Release wird GTA Online ständig um neue Missionstypen erweitert. Da kann es schon schwer werden, die Übersicht zu behalten. Neben Raubzügen (Heists), diversen Jobs und anderen Aufgaben gibt es auch die Kontaktmissionen, die schon seit dem Start in GTA Online zur Verfügung stehen.

Was sind Kontaktmissionen? Dabei handelt es sich um Missionen, die ihr von bestimmten Personen erhaltet.

Ihr habt dann mit verschiedenen Ansprechpartnern wie Lamar Davis, Trevor Philips und Lester Crest zu tun, die zahlreiche Spieler schon aus der Einzelspieler-kampagne von GTA 5 kennen dürften.

Es gibt aber auch andere Kontakte. Ihr unterstützt die jeweilige Kontaktperson bei ihren Geschäften.

Einige Kontaktmissionen sind bereits von Anfang an verfügbar, andere schaltet ihr erst mit steigendem Rang in GTA Online frei. Die ersten Kontaktmissionen erhaltet ihr nach dem Tutorial, wenn ihr einen Charakter in GTA Online erstellt.

In GTA Online bekommt ihr Kontaktmissionen auch von bekannten Charakteren. (Bild-Quelle: igta.com)

Kontaktmissionen könnt ihr überall starten

So legt ihr los: In der Regel erhaltet ihr derartige Aufträge von den Kontaktpersonen per SMS zugestellt. Diese trudeln in unregelmäßigen Abständen von selbst ein. Ihr könnt aber auch direkt eine Kontaktperson anrufen.

Dafür müsst ihr auf dem Smartphone den gewünschten Kontakt auswählen und die Option „Job anfragen“ aktivieren. Dann bekommt ihr einen Auftrag zugeschickt.

Manche Kontaktmissionen stehen nur im Freien Modus zur Verfügung. Sie sind auf dem Radar durch eine Stern-Markierung erkennbar, auf der Karte sind sie nicht zu sehen. Manche sind nur zu einer bestimmten Uhrzeit/Tageszeit verfügbar.

Alle Kontaktmissionen lassen sich im Pausenmenü direkt auswählen und aktivieren. Die Reihenfolge, in der ihr diese Missionen abschließt, bleibt dabei euch überlassen, es gibt allerdings unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Eine Ausnahme bilden außerdem die Missionen aus dem Lowriders-Inhalt – die entsprechenden Missionen müssen chronologisch abgeschlossen werden.

Bedenkt, dass ihr keine Kontaktmission annehmen könnt, wenn ihr von der Polizei gesucht werdet. Ihr könnt euer Fahndungslevel gegen eine Gebühr von 200 Dollar pro Level zurücksetzen lassen.

Was muss man in Kontaktmissionen machen? Die Aufträge variieren je nach Kontaktperson. Das können Diebstähle, Drogendeals, Auftragsmorde und andere Aufgaben sein.

Es gibt Kohle und RP zu verdienen

Diese Belohnungen erwarten euch: Je nach Schwierigkeitsgrad und Spielerzahl erhaltet ihr eine Bestimmte Menge an Geld und RP (Erfahrungspunkte).

Je länger ihr für eine Mission braucht, desto niedriger fällt die Geldbelohnung aus.

Den niedrigsten Betrag erhaltet ihr dabei, wenn ihr alleine auf dem niedrigsten Schwierigkeit spielt und länger als 15 Minuten für einen Abschluss benötigt.

Auf Normal gibt es einen 25 % Bonus-RP

Auf Schwer beträgt der Bonus 50 %

Mit einem weiteren Spieler gibt es +10 % Bonus-RP

Ohne Zielhilfe gibt es einen weiteren 25 % Bonus auf RP

2 Spieler erhalten +10 % bei der Geldbelohnung, 3 Spieler +20 % und 4 Spieler +30 %

In der Regel bewegt sich die Belohnung zwischen rund 18.000 und 23.000 Dollar, wenn ihr für die Missionen nicht länger als 15 Minuten braucht.

Kann so eine Mission fehlschlagen? Wenn ihr alleine spielt, habt ihr ein Extra-Leben zur Verfügung. Sterbt ihr mehr als zweimal, ist die Mission vorbei und ihr müsst neu anfangen. Spielt ihr in einer Gruppe, ist die Mission vorbei, wenn alle Gruppenmitglieder ins Gras beißen.

Spielt ihr in GTA Online solche Kontaktmissionen? Oder gibt es andere, interessantere Aufgaben für euch?

Falls ihr euch zu größerem, als kleinen Aufträgen berufen fühlt, schaut euch doch den Raubzug des letzten großen Updates an: Der Cayo-Perico-Heist in GTA Online beschert euch mehr Kohle denn je