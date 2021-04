GTA Online: Warum ihr jetzt jeden Tag das Casino besuchen solltet

In GTA Online steht ein schnelles Auto auf dem Podium, das ihr gewinnen könnt. Wir geben euch Tipps zum Gewinn und erklären, warum der RE-7B so gut ist.

Was ist los in GTA Online? Am 22. April startete eine neue Bonus-Woche in GTA Online und aktivierte neue Geldboni und Belohnungen. Gleichzeitig wurde auch das Podiumsfahrzeug gewechselt, das sich im Casino befindet. Der neue Wagen, der sich dort in den nächsten Tagen im Kreis dreht, ist der RE-7B.

Wer den noch nicht in der Garage stehen hat, kann sich den Wagen jetzt kostenlos sichern. Dabei spart ihr satte 2.475.000 GTA-Dollar. Wir zeigen euch, was das Auto so gut macht.

Was macht den RE-7B so gut?

Das kann der Wagen: Der Annis RE-7B ist ein zweitüriger Supersportwagen, der Platz für zwei Personen bietet. Er gehört seit dem Release des großen Cunning-Stunts-Updates im Jahr 2016 fest zu GTA Online. Optisch basiert er auf Rennwagen wie dem Nissan R390 GT1, dem Mazda 787B oder auch dem Aquila CR1.

Seine überdurchschnittliche Höchstgeschwindigkeit macht ihn auf Rennstrecken zu einem wahren Biest, wenn es viele Geraden auf der Piste gibt. Dazu kommt eine starke Beschleunigung, die euch nach den Kurven oder zum Start wichtige Vorteile gegenüber anderen Supersportwagen bietet.

Selbst bei weitgezogenen, langen Kurven ist der RE-7B ein Favorit. Gemessen an den Rundenzeiten gehört der RE-7B zu den Top 15 der schnellsten Autos in GTA Online.

Fun Fact: Der RE-7B hat keine Straßenzulassung in GTA Online, denn er besitzt kein Nummernschild

Diese Schwächen hat er: Enge und langsame Kurven liegen dem RE-7B gar nicht. Da kann er seine ausgefeilte Aerodynamik nicht ausspielen und verliert klar gegen die Konkurrenz. Außerdem ist der Wagen sehr leicht gebaut, was für eine geringe Traktion sorgt.

Nutzt den RE-7B also vor allem in Rennen, die mit wenigen Kurven auskommen und mehr auf die Höchstgeschwindigkeit setzen.

So habt ihr gute Chancen, das Podiumsfahrzeug zu gewinnen

Das könnt ihr tun: Wenn ihr jetzt das Casino in GTA Online besucht, dann findet ihr im Hauptraum auf dem Podium den RE-7B. Nur wenige Meter entfernt davon befindet sich das Glücksrad, das genau ein einziges Feld bietet, das den Gewinn des Podiumsfahrzeugs verspricht.

Einmal am Tag könnt ihr kostenlos am Glücksrad drehen. Mehr Chancen gibt es nicht, auch nicht gegen Geld. Für euch lohnt sich also täglich der Besuch im Casino, damit ihr diesen heißen Sportwagen euer Eigen nennen könnt und dabei 2,5 Millionen Dollar spart.

Landet euer Dreh auf dem Feld mit dem Auto, dann habt ihr den RE-7B gewonnen!

Die Chancen auf den RE-7B als Gewinn beim Glücksrad habt ihr noch bis zum 28. April. Am 29. April startet dann eine neue Bonuswoche, die dann wieder einen anderen Wagen aufs Podium hebt.

Spieler in GTA Online haben eine Methode gefunden, mit der man angeblich immer das Auto im Casino gewinnt. Versucht euer Glück doch mal mit diesem zeitlich abgestimmten Dreh, für eine Chance auf den RE-7B.