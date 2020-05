In GTA Online sind die Aliens los. Wir zeigen euch, wo ihr die grünen und lila Anzüge kaufen könnt. Doch billig sind die Teile nicht.

Um was geht es? Spielt ihr gerade GTA Online, dann trefft ihr häufig auf Gruppen von Aliens. Das sind Spieler, die sich in grüne oder lilafarbene Bodysuits geworfen haben und dann im Pulk zusammen Schlägereien, Schießereien oder sonstigen Unfug anstellen.

Wenn ihr Teil so einer Gruppe werden wollt oder einfach wie ein „Alien“ in GTA Online aussehen wollt, könnt ihr zum Bodysuit greifen. Das sieht im Spiel richtig cool aus, wenn ihr dazu auch noch Laserwaffen tragt.

Wir zeigen euch, wo es die Alien-Kostüme zu kaufen gibt.

Alien Outfit kaufen in GTA Online

Wo gibt es die Anzüge? Die Bodysuits könnt ihr bei zwei verschiedenen Lokalitäten in GTA Online kaufen. Bei verschiedenen Klamotten-Shops oder bei Ammu-Nations.

Anleitung für die Kleidungsläden:

Geht in einen beliebigen Kleidungsladen in GTA Online

Begebt euch dort zur Angestellten am Tresen und sprecht sie an – Sie bietet euch Outfits an

Scrollt bei den Outfits fast ganz nach unten

Wählt „Outfits: Arena War“

Wählt nun „Bodysuits“

Dort findet ihr „Grüner Marsianer-Bodysuit“ und „Violetter Marsianer-Bodysuit“

Anleitung für Ammu-Nation: Hier sprecht ihr nicht den Ladeninhaber an, sondern begebt euch nach dem Hereingehen an die rechte Wand. Da hängen auch Jacken. Per Interaktion kommt ihr zur Outfit-Übersicht. Habt ihr diese ausgewählt, macht ihr wie bei Schritt 3 im Kleidungsladen weiter.

Was kosten die Alien-Anzüge? Die grüne Variante kostet 358.000 GTA-Dollar. Wenn grün aber nicht eure Farbe ist, gibt es die violette Ausführung für 330.000 GTA-Dollar. Wer dafür gerade nicht genug Geld hat, muss aber nicht traurig sein. Denn in GTA Online gibt es gerade 500.000 GTA-Dollar geschenkt.

Habt ihr das auch schon ausgegeben, könnt ihr die Anzüge auch über die Arenakarriere freischalten.

Warum sind die Bodysuits gerade so beliebt? Seit ein paar Tagen herrschen in GTA Online Bandenkriege zwischen Aliens. Die sind aufgeteilt in grüne und violette Gruppen. Es kann auch mal vorkommen, dass die Aliens unschuldige Spieler angreifen.

Spieler sagen, die Alienkämpfe sind das Beste, was dem Spiel passieren konnte.

Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt also einen Anzug schnappen und da mitmischen. Mit so einem auffälligen Kleidungsstil funktioniert diese geniale Versteck-Methode aber nicht mehr.

Wenn ihr knapp bei Kasse seid, empfehlen wir euch diese 12 Wege, um 2020 in GTA Online schnell viel Geld zu verdienen. Dabei sind Inhalte für Einzelspieler oder auch Gruppen, für Anfänger und Fortgeschrittene. Die knapp 360.000 Dollar solltet ihr damit spätestens nach einer Stunde verdient haben.