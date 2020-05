GTA Online: Kampf zwischen Aliens – „Das Beste, was dem Spiel je passieren konnte“

In GTA Online herrscht gerade ein neuer Trend, bei dem sich Alien-Banden gegenseitig bekämpfen. Wir zeigen euch, wie dieser Trend angefangen hat und wie Spieler darauf reagieren.

Das ist die Situation: Es ist gerade wahrscheinlich, dass ihr auf Spieler trefft, die sich als Alien verkleidet haben. Diese „Aliens“ haben aber nichts Gutes im Sinn, denn sie verprügeln Unschuldige.

Das ging so weit, dass sich weitere Alien-Banden zusammengeschlossen haben, um sich zu wehren. So gibt es jetzt grüne und lila Alien-Spieler, die sich gegenseitig bekämpfen.

Ganz anders war es bei einem Spieler, der sich genial vor seinen Gegnern versteckte, obwohl sie direkt neben ihm fuhren.

Bei einer Autoshow, wollten Spieler ihre coolen Fahrzeuge präsentieren, doch dies verwandelte sich schnell in eine Schlacht, als eine Gruppe plötzlich ihre Alien-Suits hervorholte und auf die anderen Spieler losging.

Alien-Schlachten sorgen für totales Chaos

Wie sieht es aus, wenn die Banden aufeinander treffen? Wenn nun verschiedene Alien-Banden sich an einem Ort treffen, gibt es ein absolutes Chaos.

Fahrzeuge, Helikopter und Jets, die mit Waffen ausgerüstet sind kommen angeflogen, Spieler werden auf der Straße überfahren und alle töten sich gegenseitig.

Nicht zu vergessen, dass die Polizei ebenfalls dort auftaucht, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Dies macht das Ganze aber nur noch chaotischer.

Wie reagieren Spieler auf diesen Trend?

Was denken Spieler über die Alien-Schlachten? Obwohl das ganze so chaotisch wirkt, scheinen Spieler ihren Spaß daran zu haben. So findet man auf reddit unzählige Memes, die sich um die Alien-Schlachten drehen (via gtaonline-reddit)

Im reddit-Clip von Spieler Zheqii, bezeichnet er die Alien-Schlachten als das Beste, was GTA Online je passieren konnte. Einige Spieler scheinen ähnlicher Meinung zu sein und so kommentieren sie:

„Es hat erst eine globale Pandemie gebraucht, um eine richtig abgefahrene Zeit online zu verbringen, ohne das es jeder gleich so ernst nimmt.“

„Das ist verdammt cool. Ich muss mich einer Seite anschließen.“

„Man, ich habe einen schlechten Zeitpunkt erwischt, um mit GTA Online aufzuhören.“

„OMG das sieht nach so viel Spaß aus. Ich wünschte, ich würde in meinem Bandito sitzen und einfach zuschauen.“

Wer aber eine Begegnung mit echten Aliens machen will und nicht nur verkleideten Spielern, der sollte sich auf die Jagd nach dem seltenen Ufo-Tattoo machen. Das bekommt man nämlich nur schwer. Angeben, von den echten Aliens entführt worden zu sein, kann man dann auch.