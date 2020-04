In GTA 5 Online könnt ihr Aliens begegnen, ein Alien-Egg finden und als Erinnerung sogar ein Tattoo davon tragen. Dies ist aber nicht so einfach zu erreichen. In diesem Guide zeigen wir euch, wie die Ufo-Mission funktioniert.

Was ist das für ein Tattoo? Das Ufo-Tattoo ist eigentlich eher eine Markierung, die euch von den geheimnisvollen Aliens verliehen wird. Es handelt sich dabei um ein Easter-Egg.

Dieses Tattoo befindet sich dann auf eurem Rücken und ihr könnt damit prahlen, da ihr den Aliens begegnet seid, die ziemlich schwer zu finden sind.

So sieht das Ufo-Tattoo aus:

Ufo-Mission durchführen und Alien-Egg finden – So funktioniert’s

Das Ufo-Tattoo ist selten, da es ziemlich schwierig zu erhalten ist. Ihr müsst eine Menge an Vorbereitung leisten. Falls ihr dieses coole Merkmal freischalten möchtet, zeigen wir euch, welche Schritte ihr beachten müsst.

1. Alien-Supply-Mission erledigen

Was müsst ihr machen? Zuerst müsst ihr Vorratslieferung-Missionen von eurem Bunker erledigen. Dafür ist es notwendig, einen Bunker zu besitzen.

In unserem Guide zu den besten Wegen, wie ihr schnell Geld in GTA Online verdienen könnt, werden die Bunker-Missionen näher erklärt.

Von eurem „Büro“ aus könnt ihr als MC oder CEO Vorräte bestellen (Vorräte stehlen) und diese dann besorgen. Dies müsst ihr insgesamt 600 Mal machen, damit ihr die Alien-Supply-Mission freischaltet. Leider kann man nicht nachschauen, wie viele Vorrats-Missionen schon erledigt wurden.

Tipp: Damit ihr eine Übersicht über eure Supply Runs habt, solltet ihr eine Strichliste führen, bis ihr die 600 Missionen geschafft habt.

Sobald ihr die 600 Resupply-Missionen erreicht habt, müsst ihr versuchen eine neue Vorrats-Mission zwischen 21:00 und 23:00 Uhr (Uhrzeit im Spiel) zu starten. Die In-Game-Uhrzeit seht ihr, wenn ihr euer Handy öffnet.

Dies solltet ihr so lange machen, bis die Ufo-Mission startet und ihr das Alien-Egg abholen und zu eurem Bunker bringen könnt.

2. Im Nachtclub trinken, bis man einen Blackout hat

Wie geht es weiter? Habt ihr die Alien-Supply-Mission geschafft, könnt ihr zum 2. Schritt übergehen. Hier spielen die Uhrzeit und das Wetter eine wichtige Rolle.

Ihr müsst zwischen 1:00 und 4:00 Uhr morgens in einen Nachtclub. Auch hier ist wieder die In-Game-Uhrzeit gemeint, die ihr bei eurem Handy nachgucken könnt.

Achtet aber darauf, dass es regnet, stürmt oder schneit. Im Nachtclub bestellt ihr euch einen Macbeth Whiskey Shot und trinkt diesen.

Dieses Easter-Egg in GTA 5 Online findet Ihr nur, wenn Ihr besoffen seid

Danach werdet ihr einen Blackout haben und an einem anderen Ort aufwachen. Dies macht ihr so lange, bis ihr bei Mount Chiliad aufwacht. Bedenkt aber, dass es zwischen 1:00 Uhr bis 4:00 Uhr passieren muss.

3. Aliens bestaunen und Tattoo abstauben

So läuft die Begegnung ab: Wenn alle oberen Schritte geklappt haben und ihr in Mount Chiliad aufwacht, könnt ihr euch umdrehen und sehen, wie die Aliens in ihrem Ufo davonfliegen.

Auf eurem Rücken befindet sich dann die Markierung, die euch die Aliens hinterlassen haben.

Wie ihr seht, ist das Tattoo überhaupt nicht einfach zu bekommen. Umso besser fühlt es sich an, wenn man es geschafft hat und damit angeben kann.

Im YouTube-Video von GTA Series Videos seht ihr den ganzen Ablauf, wie man das Ufo-Tattoo freischalten kann:

Es ist nicht das erste Easter-Egg, das von Spielern gefunden wurde. So könnt ihr als eine Bigfoot-ähnliche Figur in GTA Online rumlaufen. So könnt ihr zu Teenwolf in GTA Online werden