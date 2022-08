In GTA Online läuft ein Getränke-Event, bei dem die Marken „Sprunk vs. eCola“ aka Sprite vs. Cola gegeneinander antreten. Spieler können sich der entsprechenden Crew anschließen und für ihre Lieblingsmarke voten. Am Ende winken den Spielern des Events einige Cosmetics und 300.000 GTA$.

Es gab in der Vergangenheit eine Alien-Abstimmung in GTA Online, bei der es hieß: Lila Aliens oder grüne Aliens? Nun stellt Rockstar Games erneut die wichtigen Fragen im Leben. Diesmal dreht sich alles rund um den Geschmack der Spieler, was Erfrischungsgetränke angeht. Durch Stimmenvergabe und dem Beitritt einer Crew können sie sich positionieren.

Am Ende gibt es für alle eingeloggten Spieler während des Events Merchandising des Gewinnergetränks sowie einen Bonus von 300.000GTA$ obendrauf.

Hier seht ihr einen Trailer zum GTA Online-Update „The Criminal Enterprises“:

Spieler haben die Qual der Getränkewahl

Was ist das für ein Event? „Markentreue ist der Fiebertraum jedes Kapitalisten – die perfekte Harmonie von Angebot und Nachfrage. Aber wie kann man den einen wahren Gewinner küren, wenn es auf dem Markt der koffeinhaltigen Getränke zwei Namen gibt, die den Thron für sich beanspruchen?“ (rockstargames.com)

Mit diesen Worten beginnt die Ankündigung zum neuen Event in GTA Online. Seit gestern könnt ihr euch entscheiden, ob ihr Team Sprunk oder Team eCola seid. Wenn ihr an dem Event teilnehmen möchtet, macht euch auf ins südliche San Andreas und stimmt für euer Lieblingsgetränk ab.

In GTA läuft ein Wettkampf der Erfrischungsgetränke

Wie kann man abstimmen? Zum Abstimmen habt ihr mehrere Anlaufstellen. Die Stimmenanzahl ist nicht begrenzt. Ihr könnt an mehreren Orten voten, indem ihr euch Dosen eures Lieblingsgetränks holt und trinkt. Hier bekommt ihr die Doesen:

Sprunk- oder eCola-Automaten

Gemischtwarenladen

sonstige Snackvorräte in Los Santos und Blaine Country

Dabei gilt: Jede getrunkene Dose entspricht einer abgegebenen Stimme.

Ihr findet Crews von Sprunk und eCola im Social Club, denen ihr als Mitglied beitreten könnt. Wenn ihr Teil des Teams seid, könnt ihr an eurem Crew-Rang arbeiten. Dadurch bekommt ihr Crew-Merchandise der entsprechenden Marke und könnt es an euren Fahrzeugen und Kleidungsstücken befestigen.

Zusätzlich gibt es Bodysuits in den Bekleidungsgeschäften, die ihr euch kostenlos holen könnt. Jeder abgeholte Suit entspricht einer abgegebenen Stimme.

Wie lange geht das Event? Ihr habt drei Wochen Zeit, euer Getränkestatement zu setzen. Nach dem 14. September wird das Voting ausgewertet. Um den Gewinner zu finden, wird die Anzahl der Crew-Mitglieder mit den getrunkenen Dosen und abgeholten Bodysuits zusammengerechnet.

Was winkt als Gewinn? Nach der Bestimmung der siegreichen Getränkemarke bekommen alle GTA-Online-Spieler, die sich während des Eventzeitraums eingeloggt hatten, folgende Belohnungen: Eine Kappe, ein Fallschirmrucksack und eine Collegejacke vom Gewinnergetränk und obendrauf 300.000 GTA$.



Welche Events veranstaltete GTA Online in der Vergangenheit? Ein solches Voting, bei dem sich Spieler für eine bestimmte Seite positionieren sollen, ist im Spiel nichts Neues. Ein vergangenes Event ließ die Gamer entscheiden: Schließen sie sich den grünen oder doch den lila Aliens an?

Auch gab es in diesem Kontext bereits Alien-Kostüme, in denen die Spieler durch die Gegend rennen und ihre Zugehörigkeit zeigen konnten.

Es wurde sogar zu einem Trend, sich zu verkleiden und dann Spieler der anderen Front zu verprügeln, was teilweise ziemlich chaotische Ausmaße in GTA Online annahm. Jedoch feierten Gamer die Alien-Kämpfe. Bleibt abzuwarten, ob die Getränke-Fronten ebenfalls ähnliche Auseinandersetzungen mit sich bringen.

Nun die wichtigste Frage: Seid ihr Team Sprunk oder Team eCola? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn ihr in GTA Online nicht nur stylisch durch die Gegend laufen möchtet, sondern auch noch Vorteile haben möchtet, findet ihr hier Infos dazu, welche Outfits euch in GTA Online boosten.