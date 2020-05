In GTA Online herrscht gerade ein neuer Trend, bei dem sich Alien-Banden gegenseitig bekämpfen. Nun scheint Rockstar dieses Event sogar zu fördern, in dem sie Alien-Kostüme einfach verschenken.

Das ist der neue Trend: Spieler verkleiden sich als grüne oder lila Aliens und gründen Banden, um andere Spieler zu verprügeln. Dadurch sind jetzt 2 verschiedene Banden entstanden.

Treffen die aufeinander, sorgt das für ziemliches Chaos. Leute werden verprügelt, getötet oder überfahren. Taucht da dann noch die Polizei auf, hat man fast keinen Überblick mehr.

Manchmal werden unschuldige Spieler aufgesucht und dann einfach verprügelt.

Spieler scheinen aber begeistert von dieser Aktion und einige behaupten, es wäre sogar das Beste, was dem Spiel je passiert ist.

Rockstar schenkt euch die Alien-Kostüme

Wie bekommt man das Kostüm kostenlos? Ab Donnerstag, dem 7. Mai startet wieder eine neue Bonus-Woche, in denen ihr einige Rabatte erhaltet oder doppelte GTA-Dollar verdienen könnt.

Mit dabei in dieser Woche sind die Marsianer-Bodysuits kostenlos für alle Spieler (via reddit). Es lohnt sich also jetzt besonders, diese abzuholen, denn normalerweise kosten sie:

Grüner Marsianer Bodysuit: 358.000$

Violetter Marsianer Bodysuit: 330.000$

Ihr könnt damit also bis zu 350.000 GTA-Dollar sparen und trotzdem zu den coolen Kids gehören, ohne auch nur einen Cent dafür auszugeben.

Die Alien-Bodysuits gibt es in 2 verschiedenen Farben

Wo kann man sich die Kostüme holen? Es gibt 2 verschiedene Läden, in denen ihr die Bodysuits bekommt. Dafür geht ihr entweder in ein normales Bekleidungsgeschäft oder zu Ammu-Nation.

Der einzige Unterschied ist, dass ihr dort nicht dafür bezahlen müsst, sondern sie einfach kostenlos mitnehmen könnt. Damit ihr die Alien-Kostüme bestimmt findet, haben wir euch einen Guide dazu erstellt:

GTA Online: Hier gibt’s die Alien-Kostüme, die coole Kids gerade tragen

Dass die Alien-Kostüme gerade jetzt kostenlos angeboten werden, ist wohl kein Zufall. Gerade jetzt, wenn dieser Trend so beliebt bei den Spielern ist, scheint Rockstar darauf zu reagieren. Es wirkt fast so, als wären sie bei den Alien-Banden dabei und würden den Kampf sogar anheizen wollen.

Wer echte Aliens in GTA Online sehen möchte und mit dem Treffen angeben will, sollte sich auf die Alien-Mission begehen. Sie ist zwar nicht leicht zu schaffen, doch ihr werdet mit einem seltenen Ufo-Tattoo belohnt, dass euer Aufeinandertreffen bestätigt.