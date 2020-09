GTA Online: Cheater jammern und nörgeln, nachdem Rockstar ihnen alles wegnimmt

In GTA Online ging Rockstar Games hart gegen dreiste Cheater vor. Und die Betroffenen lassen ihrem Frust jetzt freien Lauf. Sie nörgeln und jammern was das Zeug hält.

Was passierte mit den Cheatern? In den letzten Wochen war ein bestimmter Glitch in GTA Online populär. Der Garagen-Glitch spülte Spielern mehrere Hundert Millionen GTA-Dollar in die Taschen, wenn man ihn oft und lange genug nutzte.

Für die illegale Geldvermehrung verkauften sie Apartments deutlich über ihrem vorgesehenen Verkaufspreis und stopften sich so die Taschen voll grüner Scheine. Das war nichts, das man aus Versehen machte, sondern etwas, für das man bewusst eine Anleitung verfolgte.

Rockstar sah sich das Problem eine Zeit lang an und schlug dann richtig zu. Einige der dreistesten Spieler, die diese Mechanik zu ihren Gunsten ausnutzten, verloren einfach alles: Spieler zeigen ihre Account-Resets nach dem Garagen-Glitch in GTA Online.

In den sozialen Netzwerken wird jetzt deutlich, dass einige der betroffenen Spieler so gar nicht damit einverstanden sind, wie Rockstar durchgriff. Ja, manche fühlen sich sogar regelrecht unschuldig. Wir fassen euch hier Reaktionen der Glitcher zusammen.

Warum lasst ihr den Glitch auch im Spiel, Rockstar?

Das sagen Cheater dazu: Auf Twitter, reddit und anderen sozialen Treffpunkten im Internet tauschen sich Cheater über die jüngsten Glitch-Strafen in GTA Online aus. Viele beklagen, dass sie all ihren Spielfortschritt verloren.

Dabei stellen sie Rockstars Entscheidung zur Strafe in Frage. Manche gingen davon aus, dass es bei vermehrter Nutzung der Glitches nur zu einem Money Wipe kommt. Also, dass Spielern das Geld auf dem Konto und ihr Bargeld im Spiel gestrichen und auf 0 gesetzt werden. Doch die Entwickler griffen härter durch und entfernten sämtlichen Fortschritt, den Spieler online erreichten.

Auf Twitter schreibt @_Pinulo, dass sein Freund knapp 5 Jahre lang GTA Online spielte und sein Account jetzt wegen eines „dummen Geld-Glitches, den jeder in dem Spiel nutzte“ zurückgesetzt wurde. Der wäre nun richtig sauer, weil er sich vor dem Glitch schon alle Unternehmen aus DLCs kaufte und sich „nur verdammte Autos“ kaufte.

Spieler Disloaders zeigt sich auch hart getroffen. Er schreibt, dass er doch nur „einen kleinen Scheiß-Apartment-Glitch ausnutzte, was auch jeder andere tat“. Er bekäme die Strafe ab und seine Freunde kommen davon.

Spieler Draco bringt mit einem Meme zum Ausdruck, dass er es unfair findet, wie Rockstar vorging. „Ich, nachdem ich den Geld-Glitch in GTA Online genutzt hatte, nur, damit Rockstar mir am nächsten Tag meinen Account zurücksetzt:“ (Achtung, laut)

Spieler kym fragt auf Twitter, ob jetzt auch andere Leute aufhören, zu spielen, nachdem ihr Account zurückgesetzt wurde. Dann behauptet er, dass GTA Online in 7 Jahren nur Heists angeboten hätte.

Es gibt auch Spieler, die nur auf ihre Account-Zurücksetzung warten und Rockstar Games quasi herausforderten. So schreibt Ed94__ auf Twitter: „Keine GTA-Rücksetzung hier, Rockstar Games, ihr müsst mich schon finden“

Hat Rockstar das schon mal gemacht? Ja, in Vergangenheit gab es bereits Account-Resets, Money-Wipes oder Banns von Rockstar Games, die gegen Glitch-Nutzer ausgesprochen wurden.

Dieser Strafen im Spiel muss man sich stets bewusst sein, wenn man solche Glitches im Online-Modus nutzt. Eines Tages könntet ihr einloggen und dann ist alles, was ihr euch in hunderten Stunden Online-Gaming in Los Santos erspielt habt, weg.

Findet ihr, das ist richtig so, wie Rockstar die Spieler bestrafte, oder hätte man da anders vorgehen sollen und vielleicht nur die Charaktere auf dem Zeitpunkt vor Start des Glitches zurücksetzen sollen?

Wo ihr in den nächsten Tagen ganz legal viel Geld in GTA Online verdient, bestimmt ihr nun selbst.