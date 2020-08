Alarm in der Community von GTA Online. Die Spieler, die den Garagen-Glitch zu sehr ausreizten, müssen jetzt mit einer harten Strafe spielen.

Was ist passiert? Auf reddit und Twitter berichten Spieler aus GTA Online darüber, dass sie für das Ausnutzen des Garagen-Glitches bestraft wurden.

Die Strafe sieht so aus, dass ihr Account resettet wird. Alle Charaktere, Fortschritte und das Inventar in GTA Online werden zurück auf den Ursprung gesetzt. Mit anderen Worten: Die Glitcher verlieren einfach alles, was sie sich ergaunert haben.

Dazu verlieren sie aber auch all die Inhalte, die sie sich eventuell ohne Glitches in GTA Online mit stundenlanger Grind-Arbeit verdient haben. Das Nutzen der Glitches hat also einen riesigen Nachteil und ist für einige Spieler eine harte Strafe.

In der Community liest man aber auch davon, dass manche Spieler das Nutzen der Glitches gar nicht bereuen und mit der Strafe klarkommen. Aber warum?

So hart greift Rockstar durch – Money-Wipes

Das sagt ein Betroffener: Auf reddit meldet sich Spieler poplfopl mit einem Screenshot. Er schreibt, dass sein Account zurückgesetzt wurde. „Der einzige Glitch, den ich nutzte, war der Garagen-Glitch und ich machte etwa 350 Millionen [GTA-Dollar] damit. Andere, die etwa das gleiche oder mehr [verdienten], passt auf.“

Dazu teilte er diesen Screenshot, der die Benachrichtigung von Rockstar Games zeigt. Sie schreiben, dass er gegen die Nutzungsbedingungen bzw EULA verstoßen habe. All seine Charaktere, sein Spielfortschritt und sein Inventar in GTA Online wurden zurückgesetzt.

„Das Zurücksetzen von Charakteren in GTA Online erfolgt aufgrund einer Vielzahl von Vergehen wie etwa dem Modding von Daten oder dem Verkauf von Benutzerkonten“, heißt es in der Mail.

Wer ist betroffen? Unklar ist, wie oft man diesen Glitch nutzen musste, um jetzt von einem Zurücksetzen betroffen zu sein. Wir raten aber generell davon ab, in GTA Online Glitches zu nutzen. Denn wie man in diesem Fall sieht, können dann all eure erspielten Inhalte plötzlich futsch sein.

„Ich bereue nichts!“

In der Glitch-Community sorgt dieses Thema gerade für viel Aufsehen. In den letzten Monaten wurden viele Glitches, wie auch der Apartment-Glitch, über viele Tage ausgereizt. Spieler nutzten dabei die Spielmechanik in Kombination mit Disconnects aus, um ihre Konten in GTA Online voll mit Geld zu spülen.

Was eigentlich tagelange Grind-Arbeit benötigen würde, ging so bequem in wenigen Stunden. Teilweise durch Scripts sogar mit der Möglichkeit, dass Spieler „afk“ das Geld verdienten, während das Script automatisch die nötigen Schritte für sie durchführte.

Das sagen Spieler: In den Kommentaren auf reddit schreibt ein Spieler „Ich bereue nichts. Den Großteil der Zeit verbrachte ich in diesem Spiel mit Grinden und hatte dabei nie Spaß. Die letzten 2 Wochen waren für mich der größte Spaß. Denn so konnte ich endlich das Spiel spielen, statt 6 stunden am Tag in diesem verdammten Spiel zu ‚arbeiten'“

Andere schreiben:

„Die Glitch-Woche war die beste Woche – So friedlich. Danach waren nur noch Hacker und Modder übrig […]“

„Ich hatte schon mit einem Zurücksetzen gerechnet, aber habe trotzdem geglitcht und dabei viel Spaß gehabt. Es ist wahr. Habe mich gerade eingeloggt und wurde zurückgesetzt.“

„Man, wenn sie alle Spieler zurücksetzen, die den Glitch genutzt haben, ist das riesig. Das haben so viele Spieler gemacht.“

„Bei mir auch und es ist mein erster Glitch. Ich hatte vorher schon alle Geschäfte und machte das nur, um Fahrzeuge zu holen, die ich schon immer haben wollte. Es ist schade, denn das ist mein Lieblingsspiel aber keine Chance, dass ich wieder von 0 anfange“

Findet ihr es gut, dass Rockstar so hart durchgreift oder findet ihr, dass Glitcher der Online-Welt eigentlich gar nicht schaden?

Eine ganz andere Partie der Spieler sind üble Cheater. Wie man God-Mode-Hacker in GTA Online richtig ärgert, zeigt dieser Clip.