Wenn ihr jetzt den Casino-Heist in GTA 5 Online spielt, erhaltet ihr dafür richtig viel Geld. Die neue Event-Woche macht das möglich. Wir zeigen euch die Boni.

Das sind die Boni: Jeden Donnerstag startet in GTA Online eine neue Bonus-Woche, die euch in verschiedenen Aktivitäten mehr Geld, mehr RP oder Rabatte bringt. In der Woche ab dem 16. Januar steht der neue Casino-Heist im Fokus der Belohnungen und Rabatte.

25 % Rabatt auf alle Spielhallen

25 % Rabatt auf alle Arcade-Spiele, Hauptkontrollterminal, Drohnenstation

50 % Rabatt auf die Casino-Setup-Kosten

50 % Reduzierung der Anteile, die die Crew beim Casino-Heist erhält

25 % Mehr GTA$ für den Casino-Heist

Warum ist das gut? Im Prinzip ist alles, was mit dem Casino-Heist zusammenhängt, im Angebot. Wer seine Spielhalle nicht mit Twitch-Prime sichert, der kauft sie günstiger ein. Dann bezahlt ihr weniger, um den Heist auf die Beine zu stellen, erhaltet am Ende noch 25 % mehr Kohle für den Raubüberfall.

Und dann will die beste Crew, die ihr für den Casino-Heist zusammenstellt, nur die Hälfte ihres Geldes. Diesen Bonus solltet ihr diese Woche unbedingt gehörig ausnutzen, denn damit macht ihr euch richtig die Taschen voll.

So viel Geld bringt der Heist jetzt:

Beute: Bargeld – 2.643.750 GTA$

Beute: Kunstwerke – 2.937.500 GTA$

Beute: Gold – 3.231.250 GTA$

Lernt hier alles, was ihr zum Casino-Heist in GTA Online wissen müsst:

GTA Online: So verdient ihr Geld mit Spielhalle und Casino-Heist

Sultan Classic jetzt verfügbar

Das neue Auto: Regelmäßig veröffentlicht Rockstar Games neue Fahrzeuge für GTA Online. Nachdem die Autos aus dem Casino-Update im Leak schon vorgestellt wurden, warteten die Spieler besonders auf ein Modell: Den Sultan Classic. Der erinnert an einen Subaru Impreza und auch einen Mitsubishi Lancer. Zwei Autos, die bei rennbegeisterten Spielern durchaus bekannt sind.

Der Karin Sultan Classic steht jetzt für 1.718.000 GTA-Dollar zum Kauf bei Southern San Andreas Super Autos zur Verfügung. Nutzt ihr ihn als Fluchtwagen beim Casino-Heist, schaltet ihr den Einkaufspreis von 1.288.500 GTA-Dollar frei.

Weitere Boni und Rabatte vom 16. Januar

Die Boni: In dieser Woche erhaltet ihr doppelte GTA$ und RP bei ausgewählten Rennen und King-of-the-Hill-Modi. Hinzu kommt der 25-%-Bonus auf die Belohnung des Casino-Heists.

Die Rabatte:

Bugstar Burrito – 25 % Rabatt

Boxville – 25 % Rabatt

Komoda – 25 % Rabatt

Vagrant – 25 % Rabatt

Retinue Mk II – 25 % Rabatt

Schlagen GT – 35 % Rabatt

Gauntlet Hellfire – 35 % Rabatt

Turismo Classic – 40 % Rabatt

Novak – 40 % Rabatt

Osiris – 40 % Rabatt

XA-21 – 40 % Rabatt

Hinzu kommen die erwähnten Rabatte fürs Casino-Setup, Crew-Anteile, Spielhallen und Spielhallen-Inhalte.

Eine starke Woche für GTA-Online-Fans steht an. Wie werdet ihr sie nutzen? Sind eure Wunschfahrzeuge im Angebot?