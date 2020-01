So genial sieht das Luxus-Casino aus GTA Online in Minecraft aus

In GTA Online ist das Casino mit seinen Dachterassen, Pool und pompösem Auftritt ein wahrer Blickfang. Ein Spieler baute es jetzt in Minecraft nach und erntet dafür viel positives Feedback. Spieler sagen „Das ist episch“.

Was ist besonders? Ein Spieler teilt mit der Community von GTA Online sein Casino-Projekt, in das er zwei volle Tage Zeit steckte. Während des Baus war BentLeg25 skeptisch: „Ich dachte die ganze Zeit, ich mach es falsch. Aber es ist meiner Meinung nach echt gut geworden.“

Auf Reddit erhält er für seinen Bau nach einem Tag über 3.600 Upvotes und über 330 Kommentare. Die Community lobt das Video, das die verschiedenen Einblicke der Minecraft-Version des Casinos zeigt.

Das Video könnt ihr hier ansehen:

Die Casinos im Vergleich: Wir haben euch hier die verschiedenen Blickwinkel aus dem Minecraft-Video und dem Casino aus GTA Online zusammengetragen. So seht ihr, wie detailliert der Ersteller das Casino nachbaute.













Er schreibt, dass er zwei Tage reine Bauzeit dafür aufwendete. Das Projekt verteilte er auf drei bis vier Tage.

Neuer Casino-Heist in GTA Online ist genau die Abwechslung, die ich mir wünschte

Was sagen die Spieler? Insgesamt ist das Feedback positiv. Spieler scherzen „Schön, man! Ich kann nicht mal den Unterschied zu der Auflösung, mit der ich spiele, erkennen.“ oder „Das einzige, was fehlt, ist ein Parkdienst-Vilager“.

Andere schreiben:

Okay, das ist EPISCH

Das ist großartig. Vermutlich sehen PC-Spieler so die Konsolen

Gute Arbeit

Wurde echt schön

Wie geht es weiter? In den Kommentaren wünschen viele Spieler, auch das Innenleben des Casinos in Minecraft zu sehen. Weil das aber viel zu umfangreich sei, um in die Größe dieses Bauwerks zu passen, will der Baumeister das an einem anderen Fleck errichten.

„Ich dachte darüber nach, es an einer anderen Stelle zu bauen und einen Command-Block zu setzen, der einen dann dorthin teleportiert.“

So könnte er auch das Podium-Auto und das Glücksrad aus dem GTA-Casino dort errichten.

Wie gefällt euch dieses Projekt? Ein Spieler baute sogar wichtige Orte aus dem MMORPG World of Warcraft in Minecraft nach: