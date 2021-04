Die wöchentlichen Boni zu GTA Online sind da und bringen wieder zahlreiche Rabatte, Extra-Kohle und RP für die Spieler. Gerade Bunker-Besitzer können jetzt ordentlich dazu verdienen. MeinMMO zeigt euch, was sich diese Woche lohnt.

Warum lohnt es sich diese Woche? Durch die wöchentlichen Boni erhaltet ihr ab jetzt (29. April) doppelte RP und Geldbelohnungen, wenn ihr Verkaufs-Missionen abschließt.

Habt ihr euer Bunker-Business am Laufen, könnt ihr die hergestellten Produkte verkaufen. Im Normalfall verdient man bei einem vollen Bunker rund 1 Mio. GTA$. Mit den Boni gibt es nun aber rund 2 Millionen.

Was ist, wenn ich noch keinen Bunker habe? Dann solltet ihr diese Woche über einen Kauf nachdenken. Denn zusätzlich zu den Boni für Verkaufs-Missionen gibt es auch 50 % Rabatt auf den Kauf eines Bunkers. Sämtliche Renovierungen sind ebenfalls um 50 % reduziert.

So sieht das Bunker-Menü aus.

Was sind Bunker überhaupt? Mit einem Bunker könnt ihr in GTA Online Waffenverbesserungen erforschen und Produkte verkaufen, die euer Personal für euch herstellt.

Außerdem könnt ihr Bunker-Missionen spielen, die in dieser Woche besonders viele Belohnungen liefern. Die Bunker-Missionen gehören zu den besten Wegen, um in GTA Online in 2021 Geld zu verdienen.

Insgesamt sgibt es 11 verschiedene Gebäude, die im Preisbereich von 1.165.000 GTA% bis 2.375.000 GTA$ liegen. Mehr Infos dazu findet ihr in unserer Zusammenfassung des Gunrunning-DLCs für GTA 5 Online: Gunrunning-DLC – Alle Bunker und Fahrzeuge

Neues Podiums-Fahrzeug und Rabatte auf Laser-Waffen

Was gibt es diese Woche sonst noch? Wie immer findet ihr ein neues Podiums-Fahrzeug. Diese Woche ist es der Übermacht Revolter. Ansonsten gibt es Boni für den Gegner-Modus und Rabatte auf diverse Fahrzeuge. Hier sind alle wöchentlichen Boni aufgelistet:

Podiums-Fahrzeug

Übermacht Revolter

Bonus GTA$ und RP-Aktivitäten:

3x GTA$ und RP im Gegner-Modus – Motor Wars

2x GTA$ und RP im Gegner-Modus – Missile Base

2x GTA$ und RP im Gegner-Modus – Bunker

2x GTA$ und RP im Gegner-Modus – Diamond

Rabatte:

40% Rabatt auf den Ocelot Ardent

40% Rabatt auf den HVY APC

40% Rabatt auf den Bravado Half-Track

40% Rabatt auf den Enus Paragon R

40% Rabatt auf alle Laser-Waffen

Was haltet ihr von den Boni in dieser Woche? Hättet ihr euch was anderes gewünscht? Schreibt es uns in die Kommentare.