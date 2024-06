Wie GTA von der anderen Seite des Gesetzes: Neues Spiel mit Open World versetzt euch in die 1980er Jahre zurück

Während viele auf GTA VI warten, wird schon im Sommer ein neues Spiel auf Steam und PS5 veröffentlicht, welches euch auf die andere Seite des Gesetzes bringt.

Was ist das für ein Spiel? The Precinct ist ein Mix aus GTA und Polizei-Simulation, bei dem ihr in die Rolle eines neuen Gesetzes-Hüters schlüpft. In der fiktiven Stadt Avernus in den Vereinigten Staaten von Amerika der 1980er Jahre sollt ihr für Recht und Ordnung sorgen.

Die Stadt ist dabei längst geplagt von Kriminellen wie Gangs, Landstreichern und Schlägern, die für Angst und Schrecken bei der Bevölkerung sorgen. Vom Parkticket über Verfolgungsjagden bis hin zu Schießereien und Raubüberfällen liefert The Precinct Verbrechen aller Art für euch zum Aufklären. Dabei gibt es auch prozedural generierte Verbrechen für euch.

Auch an Fahrzeugen fehlt es nicht im Spiel. Nicht nur Autos, sondern auch Helikopter lassen sich steuern. Lange müsst ihr nicht auf das GTA der guten Seite warten, denn das Spiel hat bereits ein Veröffentlichungsdatum.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Precinct sehen:

The Precinct zeigt im Release-Trailer, wie GTA als Cop aussehen würde

Schon im Sommer geht es den Verbrechern an den Kragen

Wann soll The Precinct veröffentlicht werden? The Precinct hatte einen Überraschungsauftritt auf der Future Game Show und gab dort das Veröffentlichungsdatum bekannt. Am 15. August wird The Precinct für PC auf Steam und im Epic Games Store sowie auf XBOX Series X|S und PS5 starten. Schon seit einigen Monaten war bekannt, dass The Precinct 2024 erscheinen soll.

Bereits im August wird es also möglich sein, in die nostalgische Atmosphäre des Spiels einzutauchen und sich die Wartezeit auf GTA VI etwas zu verkürzen.

Bleibt es einfach nur bei Verbrechensbekämpfung? Die Hintergrundgeschichte unseres Charakters spielt tatsächlich eine entscheidende Rolle im Spiel. Wie 3DJuegos berichtet, täuscht der Schein und es geht nicht einfach darum, irgendwelchen Verbrechern das Handwerk zu legen. Unser Charakter ist wohl aus einem besonderen Grund bei der Polizei gelandet.

Der will nämlich den Mord am eigenen Vater aufklären und wie geht das besser, als selbst Polizist zu werden. Ob und wie das klappt, lassen wir aber offen. Wenn ihr die Wartezeit auf GTA VI und The Precinct verkürzen wollt, haben wir da noch einen Tipp für euch, den ihr direkt jetzt spielen könnt: Eine Spiele-Reihe auf Steam ist ideal, um die Wartezeit auf GTA 6 zu verkürzen