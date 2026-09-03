Ehemaliger Valve-Veteran befürchtet Schlimmes für GTA 6 Online, wenn Rockstar einen Balance-Akt nicht meistern kann 

Aufgrund des immer näherrückenden Releases von GTA 6 stellen sich Spieler und die Branche die Frage, ob da auch ein neuer Multiplayer warten könnte, der GTA 5 Online ablösen wird. Der Wechsel eines 13 Jahre alten Online-Multiplayers benötigt jedoch das richtige Feingefühl, darüber sind sich auch Experten einig.

Was wissen wir bezüglich eines Multiplayers für GTA 6? Bisher hat Rockstar noch kein Wort zu einem potenziellen Multiplayer für GTA 6 gesagt. Auch eingeladene Gäste, die bei Rockstar North einen persönlichen Einblick in das neue Spiel erhielten, haben gesagt, dass sich das Studio nicht dazu äußern würde.

Da Rockstar jedoch keine Informationen dazu preisgibt, spekulieren nicht nur die Community, sondern auch erfahrene Menschen aus der Spielebranche, wie der Umstieg auf eine Online-Variante von GTA 6 ablaufen könnte.

Während GTA 5 nämlich nach nur 2 Wochen einen Online-Multiplayer erhielt, sagen Experten wie der Forbes-Journalist Paul Tassi, dass sich Spieler da noch um einiges länger gedulden müssen. Der richtige Zeitpunkt sei dafür nämlich ausschlaggebend.

Darauf baut nun auch der ehemalige Valve-Veteran und Spieleautor Chet Faliszek auf, denn der sagt: Spieler werden sowieso wütend sein. Rockstar muss aber den richtigen Moment finden, an dem sie mit diesem Ärger am besten leben können.

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GTA 6 Online muss frustrierte Spieler abholen, die ihre bisherige Heimat zurücklassen werden

Wie äußert sich der Spiele-Veteran? Faliszek sagt, dass Spieler, egal wann GTA 6 Online kommen mag, unglücklich sein werden. Rockstar muss Spieler irgendwie dazu bringen, all ihre erspielten Inhalte, die Zeit und das Geld, das sie in GTA Online gesteckt haben, hinter sich zu lassen, um zu einem neuen Ersatz zu wechseln.

„Es wird ein Chaos“, sagt Faliszek in einem Short auf YouTube. GTA Online ist für viele eingefleischte Spieler ihre Welt. Was wird ihnen ein GTA 6 Online bieten, was GTA 5 Online nicht hat?

Ein Punkt, durch den Rockstar laut Faliszek ein überzeugendes Argument bieten könnte, wäre eine verbesserte Monetarisierung.

Das wird ihre große Innovation sein. Sie müssen herausfinden, wie sie euch zu einer besseren Monetarisierung bewegen können. Du bist der Chef von Rockstar. Wie bringst du die Leute dazu, zu Grand Theft Auto 6 Online zu wechseln? Denn mit Grand Theft Auto 5 Online verdienst du Milliarden, also willst du mit Teil 6 noch mehr Milliarden verdienen. Wie machst du das?

Eine Antwort auf diese Frage hat Faliszek selbst noch nicht: „Zu dem Thema würd ich nur ungern E-Mails beantworten müssen.“ Schließlich kann eine zu aggressive Monetarisierung leicht Spieler abschrecken, während eine zu schwache Monetarisierung nicht die erhofften Umsätze schafft.

Welchen Zeitpunkt prognostiziert Faliszek? Ähnlich wie Paul Tassi es bereits vermutet, sagt auch der ehemalige Valve-Autor, dass Spieler sich mit großer Wahrscheinlichkeit länger gedulden müssen. Beide Experten sind der Meinung, dass der richtige Zeitpunkt kritisch sei.

Rockstar könne es sich nicht erlauben, sich kurz nach dem Release von GTA 6 mit der Negativität rund um die eingeleitete Endzeit von GTA 5 Online herumzuschlagen.

Sie wollen einfach nur, dass man das Spiel kauft und Teil des Ökosystems wird – und dann werden sie schon eine Lösung finden. Ich halte das für einen klugen Schachzug von ihnen. Sie sagen damit im Grunde: ‚Wir wissen, dass wir die Leute verärgern werden, egal was wir tun. Und es wird sie so richtig verärgern. Also lassen wir das erst mal sein.

Wie findet ihr Faliszeks Meinung zu dem Thema? Seid ihr auch der Meinung, dass Leute verärgert sein werden und sich Rockstar das gerade schlichtweg nicht erlauben kann? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Fans der GTA-Reihe können Rockstar mit ihrer Treue und Kaufmotivation jedoch auch überraschen. Vielleicht wäre die Stimmung rund um einen neuen Multiplayer gar nicht so schlimm, wie Experten befürchten.