GTA 6 ist der neue Mega-Hit auf Netflix, Charts beweisen: Rockstar hat alles richtig gemacht

Rockstars Deal mit Netflix, den tieferen Einblick in GTA 6 auf der Streaming-Plattform premieren zu lassen, hat sich als voller Erfolg erwiesen.

Wie erfolgreich ist GTA 6 auf Netflix? Die Premiere des tieferen Einblicks in GTA 6 auf Netflix hat sich für die Streaming-Plattform, Rockstar und auch das Spiel absolut bewährt. Innerhalb von 4 Tagen konnte der Gameplay-Einblick allein auf Netflix 31,1 Millionen Views erzielen, wurde damit zum meistgeschauten Titel der Woche und landete in 87 von 93 Ländern, die Views tracken, auf der Nummer 1 der Charts. (Quelle: Variety)

Auch in Deutschland befindet sich GTA 6 weiterhin auf dem ersten Platz (Quelle: Netflix.com/tudum).

Video starten 10 Bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

GTA 6 wird auf Netflix noch häufiger geschaut als auf YouTube

Wie sehen die Zahlen im Vergleich zu YouTube aus? Während der Einblick auf Netflix über 31 Millionen Views erzielte, landet das knapp 27-minütige Video auf YouTube „nur“ bei 17 Millionen Views nach 5 Tagen. Wenn man diese Views auf Tage aufteilt (3,4 Millionen), wären das auf YouTube nach 4 Tagen 13,6 Millionen Aufrufe. Nicht einmal die Hälfte von dem, was auf Netflix erreicht wurde.

Views alleine sagen jedoch immer noch nicht genug aus: Das wird noch beeindruckender, wenn man sich genauer anschaut, wie die beiden Plattformen ihre Views tatsächlich tracken.

Auf YouTube wird ein Aufruf gezählt, sobald ein Video abgespielt wird. Also reichen für einen Aufruf bereits ein paar Sekunden, in denen das Video gestartet wird.

Auf Netflix werden Views nicht als Anzahl der Personen gezählt, die den Inhalt gestartet haben, sondern wie oft die gesamte Laufzeit geschaut wurde. Das bedeutet also: Der vertiefte Einblick in GTA 6 wurde auf Netflix 31,1 Millionen Mal in voller Länge abgespielt, auf YouTube wurde der Einblick „lediglich“ 13,6 (mittlerweile 17) Millionen Mal gestartet.

Habt ihr selbst auch den vertieften Einblick in GTA 6 auf Netflix gesehen? Auf YouTube? Und für wie viele der Millionen von Views seid ihr verantwortlich? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Wir waren am Abend der Premiere auch dabei und haben unsere Gedanken live festgehalten: GTA 6 auf Netflix: Der Stream im Live-Ticker mit den wichtigsten Details aus dem Gameplay-Reveal