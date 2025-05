Einen geheimen Charakter aus GTA 6 wird hier kaum jemand kennen, weil er für Deutschland zu brutal war

Ein aufmerksamer Spieler hat sich die Art Works von GTA 6 genauer angesehen. Dabei ist er auf einen Charakter gestoßen, den ihr aus einem anderen Spiel von Entwickler Rockstar kennen könntet.

Wo ist der geheime Charakter zu sehen? Auf einem offiziellen Bild ist der Charakter Cal Hampton abgebildet, wie er sich ganz entspannt ein Getränk gönnt. Er trägt ein Blumenhemd und kurze Hose, wodurch seine Tattoos voll zur Geltung kommen.

Das Bild könnt ihr euch auf dem X-Account von GTAVoclock genauer ansehen:

Die rote Markierung zeigt das Tattoo eines Schweinekopfes.

Auf seinem rechten Bein ist beim genauen Betrachten ein Tattoo eines Schweinekopfes zu sehen. Da neben dem Kopf eine Schulter zu sehen ist, handelt es sich dabei wohl um ein Hybridwesen mit menschlichem Körper. Der Kreatur fehlt das linke Auge.

Da Cal Hampton ein Verschwörungstheoretiker ist, glaubt der X-User, dass das Tattoo ein echter Charakter im Spiel sein könnte.

Piggsy aus Manhunt ist ein Easter Egg in GTA 6

Wer ist das? Bei der Kreatur mit dem Schweinekopf handelt es sich um einen Charakter aus Manhunt, ein Titel, der von Rockstar entwickelt wurde. Das Spiel erschien 2003 in Europa für PlayStation 2, wurde aber in Deutschland indiziert. Der Grund dafür sind die extremen Gewaltdarstellungen, die es im Spiel gibt.

Der Charakter, der auf dem Tattoo zu sehen ist, ist Piggsy. Er ist einer der Antagonisten im Spiel und schwingt eine Kettensäge. Der Schweinekopf ist nur eine Maske, die er sich über das Gesicht gezogen hat. In Wahrheit ist der Charakter ein kannibalistischer Massenmörder.

Wie auch im Tattoo zu sehen ist, hat Piggsys Schweinekopfmaske nur ein Auge. Das Linke fehlt ihm. Es ist zwar nicht offiziell bestätigt, dass es sich bei dem Tattoo um Piggsy handelt, doch all die Hinweise deuten darauf hin.

Wie könnte er auftauchen? Schon in GTA San Andreas gab es einen Mythos rund um Piggsy, der sich in vielen Fällen leider als Mod herausstellte. Der Charakter tauchte lediglich ganz offiziell als 3D-Action-Figur in einem Laden auf.

Einige Spieler sind sich deshalb in den Kommentaren auf X sicher, dass Manhunt nur als Videospiel oder beliebte Filmreihe in GTA 6 auftauchen wird. Die beiden Franchise würden nicht im gleichen Universum spielen, was einen Auftritt ausschließen würde. Dazu würde passen, dass sich Cal Hampton als Verschwörungstheoretiker mystische Figuren tätowiert hat, die es gar nicht gibt.

Allerdings: Carcer City, die Stadt aus Manhunt, wurde bereits in Radiosendungen von GTA 3 und GTA Liberty City erwähnt. Auch der korrupte Manhunt-Polizist Gary Schaffer wird in Nachrichtensendungen aus GTA 3 erwähnt. Dementsprechend könnte es sein, dass doch einige Charaktere nach GTA 6 überschwappen – in welcher Form auch immer.

So oder so, es ist schön zu sehen, dass Rockstar sein eigenes, 23 Jahre altes Spiel nicht vergessen hat, obwohl es nicht in allen Ländern der Welt veröffentlicht wurde. Die PC-Plattform Steam hat erst kürzlich mehrere Spiele aus dem Shop geschmissen, die zwar nicht für ihre brutalen, dafür aber für ihre schlüpfrigen Anspielungen berüchtigt sind: Steam hat gerade 7 der berüchtigtsten Spiele der PC-Geschichte entfernt, doch woanders könnt ihr sie weiterhin kaufen