Steam hat gerade 7 der berüchtigtsten Spiele der PC-Geschichte entfernt, doch woanders könnt ihr sie weiterhin kaufen

Nach Jahrzehnten fragwürdiger Anmachsprüche und unvergesslicher Abenteuer ist es für Larry endlich an der Zeit, seinen Freizeitanzug an den Nagel zu hängen – zumindest die Retro-Version davon. Aber keine Sorge. Wenn Sie diese Retro-Perlen bereits besitzen, bleiben sie in Ihrer Bibliothek und sind jederzeit abrufbar, wenn Sie eine nostalgische Dosis von Larrys Abenteuern brauchen.

Warum wurden die Spiele entfernt? Dazu gibt es von Steam keine Angabe. Auch der Publisher gab keine Gründe an, warum die Spiele entfernt worden sind. Die älteren Titel hatten auf Steam kaum mehr als 100 Rezensionen pro Spiel und fielen mehr oder weniger durchwachsen aus. Der Publisher Assemble Entertainment schreibt dazu (via PCGamesn.com und Steampowered.com ):

Beim Zusammenschluss von Vivendi und Activision wurde die Marke an Codemasters verkauft, welche 2017 die Marke wiederum an Assemble Entertainment lizenzierten. Markeninhaber ist weiterhin Codemasters.

Um welche Spiele geht es? Leisure Suit Larry ist eine Reihe von Point-and-Click-Adventures, in denen ihr Larry Laffer, den Protagonisten der Reihe, bei seinen schlüpfrigen Abenteuern begleitet. Das erste Spiel erschien 1987. Das letzte Spiel der Reihe, Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice, kam 2020 heraus. Die Serie ist seit gut 3 Jahrzehnten berüchtigt für ihre schlüpfrigen Geschichten und sexuellen Anspielungen.

