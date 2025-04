Rockstar macht GTA 5 kostenlos, bevor sie euch vielleicht 100 Euro für GTA 6 abknöpfen

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Ein Spielepublisher hat als einziger keine Angst vor GTA 6, will ein Spiel am selben Tag, zur selben Zeit veröffentlichen

Der Grund sei, dass Spiele immer teurer werden und es immer mehr „Black Hole“-Games gibt – Titel, die Spieler so fesseln, dass sie kaum noch neue Games kaufen. Dazu kommt, dass der Markt langsam gesättigt ist. Sollte Rockstar den Preis für GTA 6 tatsächlich anheben, könnten andere Publisher nachziehen und argumentieren: „Unser Spiel ist auch AAA, also verdient es einen AAA-Preis.“

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

GTA Online hat vor 8 Jahren ein Szenario erschaffen, in dem ein verunsicherter Milliardär die Welt zerstören will

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to