Steam-Spieler haben 3 Jahre lang auf das große Update für GTA 5 gewartet, jetzt sind sie sauer auf Rockstar

Wer Grand Theft Auto 5 auf dem PC spielt, musste bislang auf die Verbesserungen der Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X|S verzichten. Nun, knapp 3 Jahre später, ist GTA 5 Enhanced auch auf Steam erschienen – doch Spieler sind trotzdem sauer.

Folgende Verbesserungen verspricht GTA 5 Enhanced PC-Spielern:

Verbesserte Grafik und Performance, auch dank Upscaling-Technologien wie AMD FSR und Nvidia DLSS

Raytracing-Features wie Umgebungsverdeckung und globale Beleuchtung von Schatten und Spiegelungen

kürzere Ladezeiten danke DirectStorage. Zumindest dann, wenn ihr eine SSD verwendet

3D-Audio

exklusive Inhalte in GTA Online

Einen Trailer zu GTA 5 Enhanced seht ihr hier:

Kaum spürbare Verbesserungen, dafür noch mehr Probleme bei GTA Online

Was ist die Kritik am Next-Gen-Update? GTA 5 Enhanced bringt auf dem Papier zwar viele neue Grafik-Features auf den PC, die Entwickler haben allerdings auch einige Entscheidungen getroffen, die bei Spielern auf Unverständnis stoßen:

Das Spiel ist in der Enhanced Edition auf maximal 120 FPS begrenzt – in der Original-Version war dies noch nicht der Fall

Einige Grafikoptionen sind einer Rezension auf Steam nach verschwunden, andere wurden limitiert

Ein anderer Spieler auf Steam stört sich an der fehlenden HDR-Unterstützung

Andere Spieler wie L4bel berichten auf Steam von Abstürzen und Fehlermeldungen. Viele haben zudem Probleme damit, ihre Charaktere aus GTA Online nicht in die Enhanced-Version transferieren.

Ein großer Aufreger ist auch der fehlende Text-Chat in GTA Online: Jetzt gibt es nur noch Voice-Chat, doch das mache den Online-Modus für Spieler wie Deadguy auf Steam „unspielbar“.

Rockstar liefert neuen Abo-Service für GTA 5 Enhanced

Kritik am neuen Abo-Service: Mit GTA+ bekommt ihr für 7,99 € im Monat regelmäßig GTA-Dollar, exklusiven Zugang zu Angeboten im Vinewood Club und weitere monatliche Vorteile. Spieler sind davon allerdings weniger begeistert:

KeithTheBat schreibt in seiner Rezension auf Steam: „Rockstar hat wirklich das absolute Minimum getan, um das Spiel zu verbessern, und das absolute Maximum, um GTA+ zu integrieren.“

Gmork lässt zwar einen Daumen nach oben da, seine Wertung auf Steam liest sich aber weniger positiv: „Man muss es euch lassen: Geld drucken kann keiner so gut wie ihr. Erst verkauft ihr GTA 5 fünfmal, dann verteilt ihr die Enhanced Version ‘gratis’, nur um dann eine Mitgliedschaft nachzuschieben, die mehr kostet als der Kaffee, den ich brauche, um diesen Wahnsinn zu verarbeiten.“

Derzeit steht GTA 5 Enhanced mit 50 % positiven Kommentaren auf Steam bei einer Wertung von „ausgeglichen“. Crossplay zwischen der Legacy-Version des Spiels und GTA 5 Enhanced gibt es nicht.

Bei all den Möglichkeiten, in GTA Online Echtgeld zu investieren, bleibt eine Frage für viele Spieler wichtig: Was passiert mit GTA Online, wenn GTA 6 erscheint? Der CEO von Take-Two liefert darauf eine Antwort, die ihr in diesem Artikel nachlesen könnt: Chef von Take-Two beantwortet die Frage, was mit GTA Online passiert, wenn GTA 6 kommt