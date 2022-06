Großer Release beim MMORPG ESO verärgert mit Offline-Server, aber verzaubert mit der Grafik

Das neue Kapitel High Isle für das MMORPG The Elder Scrolls Online ist seit vorgestern, dem 06. Juni 22, auf den Live-Servern für PC (EU und NA). Das erste Feedback der Community ist mal wieder gespalten. Wie genau das aussieht, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Was ist das für eine Erweiterung? Mit dem Kapitel High Isle wird die Geschichte „Vermächtnis der Bretonen“ fortgesetzt, welche mit dem Dungeon-DLC Ascending Tide gestartet ist. ESO bringt 1 x jährlich ein neues großes Kapitel mit neuem Gebiet und neuer Story-Line, die gegen Ende des Jahres fortgesetzt wird.

Die Erweiterung High Isle bietet den ESO-Spielern:

Die neue Erweiterung sorgt mal wieder zu sehr unterschiedlichen Meinungen. Die grafische Umsetzung und Ausarbeitung der Umgebung gibt es kaum eine kritische Stimme, während ESO mit Serverproblemen zu Release in ein Fettnäpfchen tritt.

In einem Punkt ist sich die Community in Bezug auf das neue Kapitel einig! High Isle besitzt eine wunderschöne Landschaft. Die grafische Umsetzung sei den Entwicklern wirklich gelungen und die Städte seien liebevoll und authentisch designt.

Die Hochinsel ist dieses Mal kein exotisches Gebiet mit ungewöhnlichen Pflanzen. Es hat vielmehr etwas von dem klassischen Bild des Mittelalters, mit Rittern und Burgen. Und das hat seinen ganz eigenen Charme.

Ykieps auf Twitter hat einige besonders bemerkenswerte Aufnahmen des neuen Gebiets gemacht.

Schon kurz nachdem die Server online gegangen sind, musste einer der Server wieder offline genommen werden. Auch das löst ESO nicht wirklich elegant, denn die angekündigte Wartungszeit wird nochmal verlängert.

Das sorgt in den sozialen Medien und auf reddit für teilweise spöttische Kommentare. Denn das ist leider keine Ausnahme. Bereits bei Kapiteln aus den Vorjahren leistete sich das MMORPG eben genau diese Patzer.

andreimaxaa schreibt in einem Kommentar auf reddit:

Looks like they replaced the server hamster with new server hobbit. The servers will need 2nd breakfast today.

Übersetzt:

Sieht so aus, als hätten sie den Server-Hamster durch einen neuen Server-Hobbit ersetzt. Die Server brauchen heute wohl ein 2. Frühstück.