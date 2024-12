Wie plausibel sind die Kritikpunkte von MegaLag? MegaLag zeigt in seinem Video mehrere Beispiele und auch Aussagen, die offiziell mit Honey in Verbindung gebracht werden können, wodurch seine Kritik durchaus plausibel ist. Außerdem soll das Video nur der 1. Teil von 3 Videos sein, die sich mit Honey und kritischen Aspekten davon beschäftigen.

Ist es den Influencern aufgefallen? Öffentlich scheint es wohl nur den wenigsten aufgefallen zu sein, wie MegaLag in seinem Video erklärt. Linus Tech Tips hat in einer Antwort auf seinem Forum wohl bestätigt, die Zusammenarbeit abgebrochen zu haben, das sei aber erst nach über 100 Videos geschehen.

MegaLag kritisiert hier, dass nicht transparent ist, was im Hintergrund in den Cookies und Links passiert.

Neben klassischen Werbeteilen innerhalb von Videos gibt es auch YouTuber wie Linus Tech Tips, die einen Affiliate-Link für Stores anbieten. Klickt man auf den Link und kauft etwas, bekommt der Influencer eine Provision, ohne Mehrkosten für den Zuschauer. Amazon bietet so ein Programm beispielsweise an.

Der YouTuber MegaLag hat in einem aktuellen YouTube-Video dargelegt, dass Honey mit seinen Kunden und auch Influencern, die es bewerben, nicht so umgeht, wie es nach Außen wirkt.

Um welche Firma geht es? Honey ist eine Browser-Erweiterung, die euch beim Shoppen unterstützen soll. Wollt ihr etwas in einem Online-Store kaufen, bietet euch Honey passende Coupons oder Rabatt-Codes an, mit denen ihr etwas sparen könnt. So zumindest das Versprechen. 2019 kaufte PayPal die Firma hinter Honey für 4 Milliarden Dollar (via techcrunch.com ).

Fast jeder hat schon mal ein YouTube-Video gesehen, in dem die Influencer etwas bewerben. Darunter fällt oft Affiliated Marketing . Man klickt auf einen Link, spart im besten Fall und der Influencer bekommt einen kleinen Beitrag vom Kauf. Eine der größten Firmen dafür soll aber nicht so sein, wie sie verspricht. Ein YouTuber zeigt, wie eine Tochterfirma von PayPal sogar die Influencer betrügen soll, die das Produkt bewerben.

