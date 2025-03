Gronkh äußert sich zum Vorwurf, er habe die falschen Worte genutzt: „Werde nicht bei allem kuschen“

Der deutsche YouTuber Gronkh wurde jetzt dafür kritisiert, einen Video-Titel verwendet zu haben, in dem eine Formulierung verwendet wird, die politisch weit rechts verordnet wird. Dazu hat der Influencer eine klare Ansage.

Das ist die Situation:: Gronkh hat am 20.3. ein Let’s-Play-Video zu Assassin’s Creed Shadows auf YouTube veröffentlicht, das ursprünglich den Titel„Ein Lied von Blut und Ehre“ trug.

Die Parole „Blut und Ehre“ ist ein Begriff, der im Gedankengut der Hitlerjugend auftauchte. Die Worte wurden auch in Messer der Hitlerjugend geätzt. In Deutschland steht die Verwendung des Begriffpaars als Verwenden von Kennzeichen von verfassungswidriger Organisationen unter Strafe.

Mittlerweile trägt das Video den Namen „Ein Lied von Disziplin und Ehre.“ Bereits direkt unter dem Video gab es vereinzelt Kommentare, die darauf hinweisen, dass man den Titel „nicht einfach so verwenden könne“.

Gronkh will sich nicht von Faschos die Sprache diktieren lassen

Das sagt Gronkh zu der Sache: Laut Gronkh hatte er sich bei dem Titel des Videos an Game of Thrones also „Ein Lied von“ und dem Spiele-Titel von Might and Magix VII („For Blood and Honor“) orientiert. Das sei auch der Name eines WoW-Buchs.

Gronkh sagt (via Reddit): Es gäbe einige Begriffe aus der Nazizeit, die er aus Überzeugung nicht verwenden werde, aber er werde auch nicht anfangen bei jedem Titel oder bei jedem Gespräch darauf zu achten, ob „irgendwelche Schwachmaten“ eine Formulierung mal für sich benutzt hätten:

Ich kann und will nicht bei allem kuschen und will mich auch nicht bei allem wegducken, wo irgendwer irgendwas irgendwie in eine Verbindung bringt, die man nur kennt, wenn man sich ausgiebig mit Nazikultur oder rechtem Gedankengut beschäftigt. Zumal ich wenig Lust darauf habe, mir jetzt ausgiebig rechte Songtexte, Netzwerke und Literatur reinzuballern und mein Hirn mit Scheiße zu füllen, nur, damit ich nicht aus Versehen irgendwas sage, was dort irgendwie verwendet wurde, damit irgendwelche Faschos mir meine Sprache diktieren. Das ist nicht nur albern, sondern schränkt die Sprache in einer Art und Weise ein, die ich – vielleicht bin ich da auch bockig – einfach nicht einsehe.

So wird das diskutiert. Die meisten Kommentare stimmen Gronkh in seiner Haltung vollumfänglich zu. Auch kritischere Kommentare unterstellen ihm keinerlei böse Absicht, einige hätten sich noch mehr Einsicht gewünscht.

Aber das Gros der Kommentare stimmt Gronkh in seiner Einschätzung zu, dass man sich über diesen Titel nicht über Gebühr aufregen müsse.

Der Bundesclaner schrieb 2023: Sie kennen mich vieleicht als diesen Bad Boy von Twitter.

