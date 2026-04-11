Das Stardew Valley mit Leichen kündigt nach 8 Jahren plötzlich ein Sequel an, verschenkt Teil 1 auf Steam und PS5

Nach 8 Jahren war kaum noch mit einem zweiten Graveyard Keeper zu rechnen, doch genau dieses Spiel wurde jetzt angekündigt. Zu diesem Anlass gibt es den ersten Teil auf Steam und PS5 geschenkt.

Was ist das für ein Spiel? Graveyard Keeper ist ein Sandbox-Rollenspiel von Entwickler Lazy Bear Games, das am 15. August 2018 erschienen ist. Mit seinem Pixel-Look und der Top-Down-Kamera weckt das Spiel sofort Erinnerungen an Stardew Valley, nur dass ihr hier einen Friedhof verwaltet – daher auch die Bezeichnung „Stardew Valley mit Leichen“.

Am 9. April 2026, also fast 8 Jahre nach Release von Teil 1, wurde nun völlig überraschend ein Sequel angekündigt. Das soll noch dieses Jahr erscheinen. Ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht, dafür aber ein unschlagbares Angebot: Bis zum 13. April 2026 bekommt ihr Graveyard Keeper auf Steam und im PlayStation-Store gratis.

Hier seht ihr den Ankündigungs-Trailer zum unerwarteten Sequel von Graveyard Keeper:

Video starten Graveyard Keeper: Das Stardew Valley mit Leichen bekommt 8 Jahre nach Release eine überraschende Fortsetzung auf Steam und PS5 Autoplay

Leichen-Burger statt Kohlköpfe

Worum geht es in dem Spiel? Anders als in Stardew Valley verwaltet ihr hier wie bereits erwähnt in erster Linie einen Friedhof und keine Farm. Wobei… in Graveyard Keeper verläuft die Grenze zwischen diesen beiden Business-Modellen nicht so klar, wie man es gerne hätte.

Euer Ziel ist es allem voran, Geld zu verdienen. Um dieses Ziel zu erreichen, könnt ihr euch einer Reihe moralisch verwerflicher Methoden bedienen: Etwa, die Leichen eures Friedhofs zu Burgerfleisch verarbeiten oder mit den richtigen Rezepturen selbst für einen Nachschub an frischen Leichen sorgen.

Spätestens jetzt merkt man dem Spiel seinen tiefschwarzen Humor an. Dieser ist auch mit ein Aspekt, dem das Spiel seine große Beliebtheit verdankt: 86 % der 47.000 Reviews zum Spiel auf Steam fallen positiv aus.

So wird unter anderem gelobt:

„Graveyard Keeper ist ein sehr hübsches Pixel-Art-RPG im Stile von Stardew Valley. Allerdings legt es seine Schwerpunkte anders. Schwarzhumoriger in der Geschichte, weniger Gewicht auf die sozialen Kontakte, dafür aber eine höhere Questdichte.“ (undertaker-bhv auf Steam)

„Alles in allem hat man immer etwas zu tun und Spaß dabei, das Spiel lässt einem keinen Leerlauf und ist auch noch schön makaber“ (ImperatorBob auf Steam)

Anderen Spielern ist Graveyard Keeper wiederum zu grindlastig. So schreibt Steam-Nutzer PandaManiac in seiner Steam-Review, dass es mit der Zeit „repetitiv, dröge und einfach nur frustrierend“ werde. Das Ende falle ebenfalls unbefriedigend aus, weil man die DLCs kaufen müsse, wenn man das eigentliche Ende der Geschichte erleben will.

Während Graveyard Keeper nur für ein paar Tage kostenlos ist, konntet ihr euch ein Koop-Game auf Steam bereits seit über einem Jahr gratis sichern. Nun haben die Entwickler jedoch angekündigt, dass sie doch ein Preisschild ans Spiel heften müssen. Wieso, erfahrt ihr in unserem Artikel auf MeinMMO: Ein Koop-Game auf Steam war seit dem Release gratis, doch schweren Herzens müssen die Entwickler jetzt Geld dafür verlangen.