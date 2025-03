MMORPG hat 25 Millionen Dollar gekostet, schließt seine Server bereits nach 4 Monaten

In einem Action-Anime schlägt der Held niemals zu – und genau das macht ihn so stark

Was muss ich zu Gran Saga wissen? MeinMMO hat erstmals im September 2020 über das Anime-MMORPG berichtet . Das Projekt befand sich mehr als vier Jahre in der Entwicklung und soll ein Budget von 25 Millionen US-Dollar gehabt haben. Am 8. November 2024 folgte der Release auf PC und Mobile-Geräten.

Als Grund heißt es nur, dass es schwierig sei, einen kontinuierlichen, stabilen Dienst anzubieten. Die Webseite und die Server werden am 30. April offline gehen, am 2. Juni soll dann das offizielle Forum folgen.

Was ist zum Ende bekannt? Auf der offiziellen Webseite gransaga.com gaben die Entwickler von Npixel bekannt, dass man sich schweren Herzens dazu entschlossen habe, den Service rund um Gran Saga am 30. April 2025 einzustellen.

