Grafikkarten könnten bald deutlich teurer werden – Doch lohnt sich ein Upgrade 2024 überhaupt noch?

Was spricht gegen Kauf einer Grafikkarte? Wenn Nvidia wirklich seine Produktion stark herunterfährt, dann deutet das auf einen baldigen Start der nächsten GPU-Generation hin. Solltet ihr es mit einem Upgrade für euren Gaming-PC nicht unbedingt eilig haben, dann solltet warten, bis die nächste Generation herauskommt. In der Regel bekommt ihr mit der nächsten Generation 30 bis 40 % mehr Leistung und da lohnt es sich normalerweise immer, auf ein Upgrade zu warten.

Wie sehen die Preise aktuell aus? Die derzeitige Nachfrage nach der RTX 4070 und RTX 4080 ist ziemlich hoch, da nicht nur Spieler, sondern auch KI-Unternehmen an den GPUs interessiert sind. Dadurch sind die Preise bisher sehr stabil gewesen und beide Grafikkarten sind nur leicht unter der UVP zu finden gewesen. So liegt die UVP für die RTX 4070 bei 659 Euro, die Preise im Handel liegen etwa bei 600 Euro (via geizhals.de ).

