Wenn ihr euch eine Grafikkarte kauft, was ist euch am wichtigsten?

Viele Gamer kaufen für ihren PC eine Grafikkarte von AMD oder Nvidia. Doch was ist für euch am wichtigsten, wenn ihr euch eine neue Grafikkarte kaufen wollt?

Eine lange Zeit hatten Gamer kaum Chancen, eine Grafikkarte zu kaufen. Doch mittlerweile sieht es wieder deutlich besser aus und GPUs sind so günstig wie lange nicht mehr.

Viele User überlegen daher jetzt, nach langer Wartezeit ihren PC endlich mal aufzurüsten. Doch was ist euch wichtig, wenn ihr eine Grafikkarte kaufen wollt?

Design, Kühlung oder Leistung – Was ist für euch bei einer Grafikkarte wichtig?

Unsere Leser hatten uns bereits verraten, wie viel Geld sie maximal für Grafikkarten ausgeben wollen. Doch, bevor ihr euer Geld für neue Hardware ausgebt, müsst ihr euch bei den vielen Grafikkarten überlegen, was ihr unbedingt möchtet. Denn es gibt oft gleich dutzende Möglichkeiten, sein Geld in neue Hardware zu investieren:

Es gibt diverse Hersteller, die Grafikkarten mit einem Grafikchip von AMD oder Nvidia herstellen.

Viele Grafikkarten unterscheiden sich im Design zum Teil stark untereinander.

Einige Grafikkarten setzen voll auf Performance, während andere Hersteller die geringe Lautstärke bei ihrer GPU betonen.

Je nach Preiskategorie bieten Grafikkarten auch Funktionen wie Raytracing oder DLSS

Da es so viele Möglichkeiten gibt, wollen wir von euch wissen, worauf ihr am meisten achtet, wenn ihr euch eine Grafikkarte kauft.

Eure Meinung ist gefragt

Wie kann ich abstimmen? Ihr könnt eure Wahl wie immer in dem Umfrage-Tool in diesem Artikel treffen. Außerdem könnt ihr unter unserem Artikel mit anderen Lesern diskutieren. Ihr könnt dabei bis zu drei Punkte gleichzeitig auswählen. Danke fürs Voten!

Was ist für euch am wichtigsten? Wie habt ihr euch bei eurem letzten Grafikkartenkauf entschieden oder wie werdet ihr euch in Zukunft entscheiden? Erzählt uns in den Kommentaren, was euch am meisten interessiert.

Bevor ihr euch eine neue Grafikkarte kauft, solltet ihr zumindest beachten, dass bereits die nächste Generation an Grafikkarten von AMD und Nvidia bevorsteht:

