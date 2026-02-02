Ein Spieler verzweifelt monatelang an seiner zu heißen Grafikkarte, doch ein Teil für 7 Euro löst das Problem sofort

CommunityNewsTech
2 Min. Benedikt Schlotmann
Ein Spieler verzweifelt monatelang an seiner zu heißen Grafikkarte, doch ein Teil für 7 Euro löst das Problem sofort

Die Grafikkarte eines Spielers wird unter Last sehr heiß: Die Lösung kostet ihn knapp 7 Euro. Andere Spieler erklären, dass sie ähnliche Probleme mit ihrer Grafikkarte gehabt haben sollen.

Ein Spieler berichtet auf Reddit davon, dass er sich vor einigen Monaten einen neuen Gaming-PC gebaut habe. Der PC laufe seitdem auch ohne Probleme, nur seine Grafikkarte werde beim Spielen viel zu heiß: Die GPU-Temperaturen erreichen laut ihm in einigen Spielen ständig 80 – 82 °C, was ihm viel zu hoch sei. Wie heiß eine Grafikkarte unter Last werden darf, lest ihr bei uns auf MeinMMO nach.

Bei einer Kontrolle stellte der Nutzer später fest, dass sich zwischen der Backplate und den Heatpipes seiner Grafikkarte ein großer Spalt befindet. So vermutete er, dass die Backplate seiner Grafikkarte die Wärme gar nicht vernünftig ableiten und die Grafikkarte auf diese Weise kühlen könne.

Wärmeleitpads für 7 Euro lösen das Hitzeproblem der Grafikkarte

Die Lösung des Nutzers: Er kaufte sich Wärmeleitpads, schnitt diese in Streifen und stopfte diese in die Lücke. Sofort sanken die Temperaturen der Grafikkarte unter Last. So erklärt er auf Reddit:

Also habe ich mir einige Wärmeleitpads besorgt, sie in dünne Streifen geschnitten und in diese Lücke gestopft, um den Raum auszufüllen. Jetzt liegen meine Temperaturen unter derselben Belastung bei 65-67 °C. Ich vermute, dass die Backplate aufgrund dieser Lücke die Wärme nicht richtig übertragen hat und die Wärmeleitpads das Problem behoben haben.

Er selbst erklärte, dass er für die Wärmeleitpads etwa 8 US-Dollar gezahlt habe. Umgerechnet sind das knapp 7 Euro. Auf Amazon zahlt ihr für zuschneidbare Wärmeleitpads zwischen 5 und 10 Euro.

Ist er der einzige mit dem Problem? Nein, unter dem Thread auf Reddit berichten einige Nutzer, dass sie mit ihrer Grafikkarte ähnliche Probleme hatten.

Die vom Nutzer gekaufte Grafikkarte, eine Gigabyte Windforce RTX 4070, gilt in der Community als bekannter Kandidat, wenn es um Hitze geht. Eine Person aus der Community verweist aber auf Reddit darauf, das Gigabyte sein Windforce-Modell der RTX 4070 später angepasst habe: Das aktuelle Modell wurde so verändert, dass die Temperaturen kein Problem mehr darstellen sollen.

Ein Spieler ist verzweifelt: Die Temperaturen in seinem Gaming-PC sind viel zu hoch, vor allem seine CPU ist ein Problem. Alle Lösungsansätze funktionieren nicht, erst ein Upgrade für 15 Euro ist die entscheidende Lösung. Er selbst kann nicht glauben, was das Upgrade ausmacht: Ein Spieler hat seinen Gaming-PC aufgerüstet und ist überrascht, was ein einziges Upgrade für 15 Euro ausmachen kann

Die Katze eines Nutzers belagert seinen Gaming-PC so hartnäckig, dass er ihn umbauen muss

Caliino
#1253949

Gut das hier auch erwähnt wird, dass damit in den meisten Fällen die Garantie futsch ist…

Und ein “reinstopfen” alleine ist keine gute Idee, da sich dadurch Luft dazwischen sammeln kann und die Wärmeabfuhr nur bedingt besser wird. Zumal die ganzen Pasten und Pads alle einen gewissen Anpressdruck brauchen um die Wärme erfolgreich abzuleiten.

0
