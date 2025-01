George R.R. Martin erklärt, warum Game of Thrones und Star Wars im Grunde dasselbe erzählen

Game of Thrones und Star Wars sind zwei fiktive Universen, die viele Bücher, Filme und Serien hervorgebracht haben, auf den ersten Blick aber recht unterschiedlich scheinen. Laut George R.R. Martin gibt es jedoch eine entscheidende Gemeinsamkeit.

Game of Thrones und Star Wars sind zwei der größten Marken weltweit. Sie haben jeweils eine riesige Fangemeinde. Die einen frönen gerne den Intrigen der düsteren Fantasywelt eines George R.R. Martin, während die anderen die Weltraumoper des George Lucas ihr liebstes Universum nennen.

Star Wars bedient dabei Freunde der Science-Fiction, während sich Game of Thrones an Fantasy-Fans richtet. Doch Fans von Martin müssen beim Warten auf neue Bände allerdings viel Geduld mitbringen.

Bei allen Unterschieden dieser beiden Genres sieht George R.R. Martin aber eine große Gemeinsamkeit.

Das Innere der Figuren steht im Mittelpunkt

Was sagt George R.R. Martin? Der Schriftsteller war im offiziellen Podcast zu Game of Thrones zu Gast und hat über seine Arbeit gesprochen. Dabei erzählte er von einer Dankesrede des von ihm bewunderten Autors William Faulkner.

Dieser sagte darin: „Das einzige, worüber es sich zu schreiben lohnt, ist das menschliche Herz im Konflikt mit sich selbst.“

Martin habe sich das zu Herzen genommen und in seine eigene Arbeit einfließen lassen. Er sagt, dass die scheinbaren Gegensätze zwischen Science-Fiction und Fantasy im Grunde gar nicht existieren. Dabei sei es doch völlig egal, ob die Figuren in diesen Geschichten Lichtschwerter oder Breitschwerter benutzen. Auch ob es Außerirdische oder Drachen zu bekämpfen gilt, sei egal.

Denn im Kern geht es in Game of Thrones wie auch in einer Science-Fiction-Geschichte wie Star Wars um die Figuren und ihre emotionale Reise. Die Protagonisten sind im Konflikt mit sich selbst und müssen ihn lösen, um am Ende siegreich zu sein.

Laut Martin ist es sehr wichtig, dass sich die Leser oder das Publikum selbst emotional auf die Charaktere einlassen. Was um sie herum passiert, ist Nebensache. Im Falle von Game of Thrones und auch Star Wars scheint dieser Anspruch erfüllt worden zu sein. Immerhin fiebern die Fans beider Marken seit Jahrzehnten mit den Figuren mit – auch wenn das Finale der GoT-Serie selbst den Schöpfer nicht zufriedengestellt hat.

Der eigentliche Name von “Game of Thrones” ist “Das Lied von Eis und Feuer”: Game of Thrones ist nur der Name des 1. Romans. Weil aber die extrem erfolgreiche Fernsehserie auf HBO auch so hieß, hat sich der Name mittlerweile als gängigere Umschreibung für die Reihe etabliert.

Unter der Oberfläche können sich Geschichten unterschiedlicher Genres also sehr ähnlich sein. Das ist zumindest die Meinung von George R.R. Martin. Was haltet ihr davon? Seht ihr noch weitere Ähnlichkeiten zwischen Game of Thrones und Star Wars? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Bei einem anderen großen Franchise hat Martin etwas auszusetzen: Mit einem Aspekt von Herr der Ringe hatte George R.R. Martin ein großes Problem