Genshin Impact: Liben an Tag 5 – Seine Position am Gasthaus Wangshu

Auch heute, am 30.10. könnt ihr vom Händler Liben in Genshin Impact wieder eine Lootbox bekommen, wenn ihr ihn findet. Wir verraten seine Position.

Schon die ganze Woche über läuft in Genshin Impact das Event „Wunderbare Wunderware“, bei dem die Spieler relativ einfach solide Belohnungen abstauben können. Wir verraten euch, wie ihr heute, am 30. Oktober den merkwürdigen Händler Liben ausfindig macht und was er von euch haben will, damit ihr an die Kiste rankommt.

Wo befindet sich der Händler Liben? Wie üblich bekommt ihr in der Event-Übersicht einen kleinen Tipp, wo sich Liben am heutigen Tag aufhält. Er ist angeblich in der Nähe des Gasthauses Wangshu. Das entspricht auch der Wahrheit, denn ihr findet ihn auf der untersten Ebene dort – direkt vor dem Aufgang, der nach oben führt. Das Gasthaus befindet sich im Gebiet Liyue. Seine genaue Position könnt ihr dieser Karte entnehmen.

Beim Gasthaus Wangshu gibt es einen Teleport-Punkte – die Reise ist also schnell.

Nachdem ihr Liben gefunden und angesprochen habt, könnt ihr ihn ganz leicht wiederfinden, denn er wird auf der Minimap für den heutigen Tag markiert.

Er bleibt an dieser Position bis 4:00 Uhr nachts, dann wandert er weiter und hat eine neue Aufgabe.

Was will Liben haben? Jeden Tag möchte Liben einige gewöhnliche Waren, die im Regelfall recht schnell gefarmt sind.

Heute möchte er 10x Apfel von Euch haben. Die findet ihr in der freien Wildbahn oft an den entsprechenden Bäumen hängen, manchmal sind sie auch bereits zu Boden gefallen oder in Versorgungskisten in Lagern von Feinden.

Liben will Äpfel – die sind leicht zu finden.

Habt ihr die Äpfel gefunden, dann kehrt zu Liben zurück und überreicht sie ihm. Anschließend müsst ihr ihn erneut ansprechen, um dann eine der noch nicht geöffneten Kisten zu wählen und an den Inhalt ranzukommen.

Was kann in den Kisten sein? Die Kisten können allerlei nützliches Zeug enthalten. Jede Box enthält aber mindestens 30 Urgestein (Primogems). Die sind wichtig, weil ihr damit euer Harz auffüllen könnt oder Gebete kaufen könnt (das Gacha-System).

Abgesehen vom Urgestein kann in den Kisten aber auch Mora, verschiedene Materialien zum Aufwerten von Talenten oder Erfahrungspunkte enthalten sein.

Wer bis heute jeden Tag seine Kiste eingelöst hat, sollte auch die Aufgabe für den Battle Pass abgeschlossen haben. Vergesst nicht, diese einzulösen, bevor die Mission Montag verschwindet.

Was hattet ihr heute in eurer Überraschungskiste?

Genshin Impact denkt übrigens über Housing nach – das ist sogar schon geplant.