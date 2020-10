Genshin Impact: Hier findet ihr Liben an der Statue der Sieben

Auch heute versteckt sich der Händler Liben wieder in Teyvat. Wer ihn in Genshin Impact findet und ihm seine Items bringt, bekommt eine Beutekiste.

Das Mini-Event „Wunderbare Wunderware“ in Genshin Impact befindet sich in den letzten Atemzügen. Nur noch heute und morgen könnt ihr Liben ausfindig machen und bei ihm einige Materialien gegen nette Belohnungen tauschen. Wir verraten euch, wo ihr Liben heute findet und was er für eine Lootbox haben möchte.

Wo befindet sich der Händler Liben? Heute, am Samstag, den 31. Oktober findet ihr Liben wieder in Liyue. Er wartet in der Nähe der Statue der Sieben, nördlich der Hafenstadt Liyue – genau so steht es übrigens auch im heutigen Hinweis. Er ist allerdings nicht direkt bei der Statue, sondern ein kleines Stück weiter südlich bei einem großen Gebäude aus Holz.

Wenn ihr doch noch etwas Hilfe braucht, könnt ihr seine genaue Position hier auf der Karte entnehmen:

Liben ist nicht schwer zu finden – er ist nördlich der Stadt Liyue.

Habt ihr ihn angesprochen, wird Libens Position für heute auf der Minimap markiert, sodass ihr ihn nicht mehr aus den Augen verlieren könnt.

Was will Liben haben? Auch heute möchte Liben von euch wieder einige Gegenstände haben. Für heute sind das 10x Möhre. Die Möhren könnt ihr in der freien Wildbahn finden. Sie befinden sich häufig in den Versorgungskisten und Fässer der Feinde, die ihr einfach zerstören müsst. In der Nähe von Siedlungen könnt ihr sie aber auch oft einfach im Boden finden und sie ernten.

10 Möhren dürften die meisten im Inventar haben.

Habt ihr die 10 Möhren, überreicht sie Liben. Anschließend solltet ihr ihn erneut ansprechen, um eure Beutekiste auszuwählen.

Was kann in den Kisten sein? Die Kisten enthalten jeden Tag mindestens 30 Urgestein. Dazu kommt dann noch eine kleine Auswahl an weiteren Belohnungen. Das können einfach nur Mora sein, aber auch Aufwert-Gegenstände für Talente oder Erfahrungspunkte.

In jedem Fall ist das Eintauschen der Gegenstände ein mehr als guter Deal, bei dem ihr immer mit Gewinn rausgeht. Immerhin sind Libens Anforderungen recht gering.

Was hattet ihr heute in eurer Belohnungskiste?