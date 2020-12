In Geshin Impact ist das Event „Vorsicht, heiß“ gestartet. Schließt ihr täglich eure Quests ab, belohnt euch das Spiel mit Mora und Urgestein. Ihr solltet die Aufgaben jeden Tag machen, denn sie werden am Folgetag durch neue Aufgaben ersetzt.

Worum geht’s? Am 11. November ist das Event „Vorsicht, heiß!“, in Genshin Impact gestartet. Dabei spielt ihr einen Auslieferungsdienst von Gerichten: Ihr holt die Gerichte bei drei verschiedenen Köchen ab und müsst diese anschließend so schnell es geht zum Ziel bringen.

Welche Voraussetzung muss ich erfüllen? Um die Aufgaben absolvieren zu können, müsst ihr Abenteuerstufe 20 erreicht haben. Anschließend könnt ihr die Aufgaben annehmen.

Wie lang läuft das Event? Das Event ist am 11. Dezember 2020 um 10:00 Uhr gestartet und läuft noch bis zum 18. Dezember 2020 um 4:00 Uhr morgens

Wichtige Tipps für das Event: Sobald ihr ein Gericht abgeholt habt, gibt es bestimmte Einschränkungen:

Bei einigen Gerichten dürft ihr weder fliegen, springen noch rennen und dürft in keinen Kampf verwickelt werden.

Bei anderen dürft ihr nicht von Elementen betroffen werden. Hierfür reicht es, in eine Pfütze mit Wasser zu treten, dann ist die Aufgabe sofort gescheitert.

Teleporter und Schnellreisepunkte dürft ihr während der Herausforderung problemlos verwenden. Das solltet ihr auch, um wichtige Sekunden zu sparen.

Während der Counter von 3 auf 0 zählt, könnt ihr schon auf der Karte einen Teleporter wählen und spart ein paar Sekunden.

Alte Bestellungen verfallen am Folgetag. Ihr solltet also die Aufgaben jeden Tag abschließen.

Jeden Tag könnt ihr drei Aufgaben annehmen. Diese verfallen am Folgetag.

Genshin Impact: Darum solltet ihr das Event täglich spielen

Jeden Tag gibt es drei neue Eventaufgaben, die ihr nur an diesem Tag abschließen könnt. Am nächsten Tag bekommt ihr neue, ihr solltet sie also am gleichen Tag abschließen.

Das bekommt ihr: Für jede einzelne Quest bekommt ihr 20.000 – 30.000 Mora und ein paar Erfahrungsbücher. Schließt ihr alle drei Aufgaben ab, dann bekommt ihr zusätzlich 60 Urgestein. Das ist so viel Urgestein, wie ihr sonst gewöhnlich für alle 4 Tagesaufgaben und den Abschlussbonus zusammen bekommt.

Mit Urgestein könnt ihr euch dann Wünsche kaufen. Dabei handelt es sich um das Gacha-System von Genshin Impact, welches ihr nutzen müsst, wenn ihr weitere Charaktere bekommen wollt.

Das Geld (Mora) benötigt ihr, wenn ihr eure Charaktere, Waffen oder Artefakte verbessern wollt. Auch Kochzutaten könnt ihr damit kaufen. Also eigentlich für so ziemlich alles im Spiel.

Erfahrungsbücher braucht ihr für eure Helden, wenn ihr sie verbessern wollt. Die Erfahrung von besiegten Gegnern reicht kaum zum Leveln der Charaktere.

Weitere Events in Genshin Impact: Bis zum 14. Dezember 2020 läuft in Genshin Impact noch die Flugherausforderung. Mittlerweile sind alle Herausforderungen freigeschaltet und ihr könnt sie problemlos alle an einem Tag erledigen. Auch hier könnt ihr kostenloses Urgestein sammeln.