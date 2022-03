Genshin Impact: „Ein Schluck eines beschwipsten Traums“ – Alle Event-Rezepte in der Übersicht

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Habt ihr eure Gäste in Genshin Impact schon bedient oder konntet ihr noch nicht alle Rezepte herausfinden? Wie findet ihr das neuartige Event eigentlich? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

So löst ihr die Herausforderungen der Gäste: In den Herausforderungen könnt ihr bis zu 5 Zutaten miteinander vermischen. Es kann sein, dass Gäste einen „extrem starken“ Schwarztee oder Kaffee möchten, dann fügt einfach einen zusätzlichen Tee oder Kaffee zur Mixtur hinzu.

So funktioniert das Event: Ihr schlüpft in die Rolle eines Barkeepers und habt verschiedene Möglichkeiten Getränke zu mixen: Kaffee, Schwarztee und Saft könnt ihr dabei mit 6 anderen Zutaten oder miteinander vermischen. Danach müsst ihr die richtigen Richtungen mit WASD angeben, um den Löffel zu rühren.

Im neuen Event von Genshin Impact schlüpft ihr in die Rolle eines Barkeepers. Dabei müsst ihr jedes Mal eines von 21 verschiedenen Rezepten anwenden. Einige der Rezepte schaltet ihr allerdings nur frei, wenn ihr sie selbst herausfindet. MeinMMO zeigt euch alle 21 Event-Rezepte in der Übersicht.

