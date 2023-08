Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

Heute startete Version 3.8 in Genshin Impact mit neuen Bannern – Alle Infos in 2 Minuten

Genshin Impact: So bekommt ihr mit PS Plus zusätzliche Belohnungen

Was sind Promo-Codes in Genshin Impact? Mithilfe der Codes bekommt ihr auf ganz einfache Weise Belohnungen im Spiel. Jeden Monat sowie zu bestimmten Events gibt es immer wieder neue Codes, die veröffentlicht werden und eine gewisse Zeit gültig sind.

Heute, am 04. August 2023, fand der große Livestream zur neuen Version 4.0 in Genshin Impact statt. Dabei wurden 3 neue Promo-Codes (Redeem-Codes) veröffentlicht, mit denen ihr euch tolle Belohnungen im Spiel sichern könnt.

