Im Loot-Shooter Outriders erwarten euch an vielen Stellen Cutscenes. Da wird das Spiel plötzlich für ein Video unterbrochen. Für viel Spieler ergibt das Mancherorts keinen Sinn. Die Entwickler erklären, warum es sie gibt.

Das ist das Problem: Wer zwischen den verschiedenen Gebieten in Outriders wechselt, startet damit kleine Videos, die das Gameplay unterbrechen. Diese Cutscenes werden an vielen Orten getriggert. Beim Öffnen einer Tür, beim Hochklettern an einem Vorsprung, beim Sprung über eine Klippe. Immer läuft ein Video-Prozess ab. Der Bildschirm wird schwarz, das kurze Video startet, dann gibt es einen Übergang zurück ins Spiel.

Spieler fragen sich, warum es sie überhaupt gibt. Manche empfinden sie als überflüssig oder störend. Jetzt gibt es eine offizielle Erklärung von People Can Fly, den Entwicklern des Spiels.

Die Cutscenes sind wichtig fürs Koop-Game

So sieht das aus: Wer sich unter den Cutscenes nichts vorstellen kann, kann sie in dem folgenden Video sehen. Wesley Yin-Poole von Eurogamer veröffentlichte einen 22-Sekunden-Clip auf Twitter und sagt: “Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Cutscene für diesen Sprung brauchte, Outriders”.

Im Video sieht man den Spieler, wie er sich einer kaputten Brücke nähert. Statt direkt drüberzuspringen, wird das Gameplay von einer Cutscene unterbrochen. Die zeigt dann, wie der Spieler springt. Dann sieht man noch ein paar Sekunden einen schwarzen Bildschirm und erst dann geht’s wieder zurück ins Spiel.

Solche kurzen Videos werden in Spielen oft genutzt, um Ladebildschirme zu schmücken. Und zum Teil ist das auch bei Outriders so.

Das sagen die Entwickler: Creative Director Bartek Kmita sprach mit Eurogamer über die Cutscenes. Er erklärt, dass man dieses System nutzt, um im Koop Spieler zusammenzuführen, wenn sie einen neuen Abschnitt betreten.

Ursprünglich nutzte Outriders ein System, das aus einem Fade-in und Fade-Out bestand. Doch die Tester des Spiels beschwerten sich darüber. Sie verstanden nicht, was passiert oder wohin sie gingen, wenn einer ihrer Mitspieler das Laden eines neuen Gebiets triggerte. Dadurch, dass ein kurzes Video gezeigt wird, will man sichergehen, dass jeder im Spiel versteht, wohin man als Gruppe geht.

“Ein gutes Beispiel ist das Öffnen der Tür”, sagt Kmita. “Das war nur, weil die Leute in Playtests sagten: ‘Oh, wo bin ich? Warum wurde ich teleportiert?’ Also mussten wir diese Zwischensequenzen haben.”

Doch auch im Solo-Spiel werden die Zwischensequenzen abgespielt. Selbst, wenn da keine Teilnehmer der Gruppe verwirrt werden können. Kmita erklärt, dass das mit dem Laden der Level zu tun hat.

“Das Streaming (das Laden, das im Hintergrund in unseren Leveln passiert) ist wirklich intensiv. Wir brauchten einfach diese Lösung, um alles zu streamen, um die nächsten Areale vorzubereiten.”

Die Entwickler von People Can Fly erklären, dass diese Zwischensequenzen abnehmen, je weiter man im Spiel voranschreitet. In Rift Town, das mit Quests, neuen Arealen und Zwischensequenzen gefüllt ist, sei das Problem deutlich zu spüren. Im späteren Spiel trete das seltener auf, doch sei immer noch vorhanden.

“Ich habe das Gefühl, dass wir bei Outriders vom Design her ziemlich viele interessante Lösungen haben. Diese ist nicht unbedingt so gut, wie wir erwartet haben! Ich glaube, es gibt ein paar, die wirklich gut funktionieren und auf die ich wirklich stolz bin.”

Wie findet ihr das mit den Zwischensequenzen in Outriders? Seid ihr davon genervt und wünscht euch eine andere Lösung, oder findet ihr es nach dieser Erklärung der Entwickler okay? Schreibt uns doch eure Erfahrungen und Meinungen davon hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern aus.

Outriders könnt ihr gerade nur in der Demo spielen. Der volle Release erfolgt am 1. April 2021.