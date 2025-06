Eine geheime Szene in Baldur’s Gate 3 seht ihr nur, wenn ihr den richtigen Charakter spielt, gewährt euch einen starken Bonus

Schattenmagie durchflutet deinen Körper. Wo du einst das Licht von Mystra gespürt hast, ist jetzt nur noch Dunkelheit. Ist das die Präsenz der Schattenmagie oder eine Dunkelheit, die von Anfang an in dir war und darauf wartet, gerufen zu werden?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was passiert in der Szene? Die Szene mit Gale kann nur im zweiten Akt von Baldur’s Gate 3 in den Schattenverfluchten Landen ausgelöst werden. Dort trifft man auf drei, etwas grotesk aussehende Persönlichkeiten: Gerringothe, Thisobald und Malus Thorm, die drei Thorm-Geschwister, die ohne einen charismatischen Redner zu einer großen Herausforderung werden können.

Nutzer findet den einen Kampf, in dem einer der nutzlosesten Zauber in Baldur’s Gate 3 gut ist

Von welchem Charakter ist die Rede? Es handelt sich um den Magier des Teams – Gale, der scheinbar gerne dazu bereit ist, fremde Magie in seinen Körper zu lassen. Sein stetiger und leicht übermütiger Ehrgeiz machte ihn bereits zu dem, was er bereits ist. Eine tickende, hungrige Zeitbombe.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to