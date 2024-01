Ein Spieler kaufte einen Gaming-PC mit RTX 4090 und Ryzen 9 7950X für nur 20 Euro. Das zahlte er bei einer Auktion. Doch die Freude währt nur kurz, denn das System ist in einem schlimmen Zustand. Doch könnte er mit den Komponenten mehr Geld verdienen, als er für das System bezahlt hat.

Ein Spieler kauft sich einen Gaming-PC, den er bei einer Auktion erworben hat. Immerhin zahlt er mit einer RTX 4090 und einem Ryzen 9 7950X von AMD nur 20 US-Dollar (etwa 18 Euro) gezahlt.

Warum kostete der PC nur 18 Euro? Der Rechner wurde beim damaligen Transport schwer geschädigt und man sieht die Schäden auf den Bildern auch entsprechend:

Der PC war durch die schlechte Lagerung völlig durchnässt.

An der Grafikkarte ist ein Pin in der Nähe vom PCIe-Anschluss gebrochen. Ob es weitere Schäden gibt, ist nicht bekannt.

Der PCIe-Anschluss auf dem Mainboard ist stark verbogen und voraussichtlich.

Einige fragen sich auch, warum die Grafikkarte bereits fest montiert gewesen sei. Einige PC-Hersteller sind mittlerweile so vorsichtig genug und verschicken die Grafikkarte in einer Extra-Box, um diese vor Transportschäden zu schützen. Das war etwa bei einem Spieler der Fall, dessen PC ebenfalls völlig kaputt war, aber wo die Grafikkarte so überlebte.

Was funktioniert? Sein bester Kumpel schreibt dazu: „Das Gerät war brandneu und wurde noch nie eingeschaltet. Auf der Rückseite der Hauptplatine befand sich noch ein Aufkleber. Alles funktionierte, außer Motherboard und [RTX] 4090.“

Was raten ihm andere? Die Grafikkarte mag zwar nicht mehr funktionieren, viele weisen ihn aber daraufhin, dass viele Leute auch für beschädigte Grafikkarten wie diese hier noch viel Geld zahlen würden. Auf eBay oder anderen Plattformen würde er noch mehrere hundert Euro für die kaputte GPU erhalten. Teilweise werden kaputte 4090er-Modelle noch für mehr als 1.000 Euro verkauft. Damit hätte er auch den Einkaufspreis von 18 Euro locker wieder drin.

Prozessor und den Arbeitsspeicher könne er immerhin selbst verwenden. Und das wäre die Investition von 18 Euro mehr als Wert gewesen. Immerhin handelt es sich bei der Ryzen 9 7950X um eine Highend-CPU von AMD, die bereits auf den neuen Chipsatz (AM5) setzt.

Beschädigte Pakete solltet ihr nicht annehmen

Was mache ich, wenn mein Paket beschädigt ist? Kommt euer Paket mit der Post bereits in einem fürchterlichen Zustand an, solltet ihr das Paket auf keinen Fall annehmen. Ihr könnt die Annahme problemlos verweigern und viele Verkäufer weisen auch in ihren AGBs darauf hin. Manchmal sind Schäden aber äußerlich nur bedingt sichtbar.

Solltet ihr das Paket zu Hause öffnen und dann Schäden feststellen, dann solltet ihr das zügig melden. Einen Schaden am Paketinhalt könnt ihr bis zu sieben Tage nach Erhalt reklamieren. Bei folgendem Nutzer war der Schaden mehr als offensichtlich:

