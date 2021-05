Welche Maus sollte ich kaufen? Beide Mäuse kosten auf Amazon.de in etwa das Gleiche. Die Harpoon Wireless bietet kabellose Funkverbindung, dafür bietet euch die M65 Elite mehr Tasten als die Harpoon. Hier kommt es darauf an, ob ihr mehr Tasten wollt oder euch eine kabellose Verbindung mit dem PC wichtiger ist.

Laut des Online-Magazins Rtings.com stellt die K95 Platinum die besser Alternative dar (via rtings.com ). Das liegt neben der besseren Verarbeitung, an den Makro- und Medientasten und auch an der RGB-Beleuchtung.

Was stellen wir euch vor? Derzeit gibt es auf Amazon.de mehrere Angebote rund um Gaming-Mäuse und Tastaturen. Neben Komplett-Bundles gibt es auch einzelne Preisvergünstigungen. Wir stellen euch die besten Geräte vor und erklären euch, welche Kombination sich am meisten für euch lohnen könnte

Insert

You are going to send email to