Die gamescom 2026 endet und wir wollen von euch wissen: Was waren eure persönlichen Highlights?

Die gamescom 2026 neigt sich dem Ende zu. Was waren eure diesjährigen Highlights?

Auch dieses Jahr endet mit der gamescom eine Woche voller Ankündigungen, Updates und generell einer Menge Eindrücke.

Wir haben euch diese Woche mit den Infos der ONL, unserem eigenen FYNG-Programm, aber auch den Eindrücken aus dem Team versorgt. Doch nun wollen wir im Gegenzug eure Meinung hören!

Video starten Zum FYNG gamescom 2026 bringen wir euch über 50 Stunden Stream, Weltpremieren und vieles mehr Autoplay

Nehmt an unserer Umfrage teil und sagt uns, was euch dieses Jahr besonders gefallen hat

Wir möchten uns ein besseres Bild davon machen, was ihr als unsere Leser von der gamescom 2026 mitnehmt und was euch am meisten überzeugt hat:

Alle Inhalte der gamescom 2026 in eine Umfrage zu packen, würde das Format sprengen. Doch fühlt euch von unserer Auswahl nicht begrenzt! Lasst uns gerne an euren eigenen Highlights in den Kommentaren teilhaben!

Wenn ihr noch ein paar Eindrücke zu den genannten Titeln haben wollt, könnt ihr in folgenden Artikeln der MeinMMO mehr erfahren:

Was waren eure Highlights? Und wie fandet ihr die diesjährige gamescom generell? Schreibt es uns in die Kommentare! Falls ihr unter einem Stein schlaft – neben der gamescom ist gleichzeitig etwas ganz anderes passiert, was nicht nur Netflix und Twitch, sondern auch eine Menge Fans zeitgleich überforderte: GTA 6 auf Netflix: Der Stream im Live-Ticker mit den wichtigsten Details aus dem Gameplay-Reveal