Die gamescom endet für einen Solo-Entwickler unerwartet mit einem Diebstahl

Auf der gamescom 2026 zeigen viele Entwickler ihre Spiele. Für einen nimmt das Event jedoch ein unschönes Ende.

Was ist vorgefallen? Der Solo-Entwickler Ryan Laley präsentiert gerade sein kommendes Horror-Survivalspiel Mimic (Steam) auf der gamescom in Köln. Dort kam es am 28. August jedoch zu einer unschönen Überraschung: Wie er in einem Video auf X erklärte, wurden sämtliche Laptops über Nacht von seinem Stand gestohlen. Auch andere Stände seien betroffen.

Der Entwickler ist sichtlich niedergeschlagen: „Dieser Kram ist teuer als Indie-Solo-Dev, und es ist anstrengend, alles alleine zu machen.“ Dass nun so etwas passiert, sei „mehr als frustrierend. Es ist herzzerreißend.“

Die Veranstalter und auch die Polizei seien bereits informiert. Laley habe jedoch wenig Hoffnung, seine Ausrüstung zurück zu bekommen.

Video starten Offizieller Trailer zum Sci-Fi-Horror Mimic Autoplay

Gibt es doch noch ein Happy End?

So geht es jetzt weiter: Als er sein Video aufnahm, wusste Ryan Laley das offensichtlich selbst noch nicht so genau. Sichtlich niedergeschlagen erklärt er, er wisse nicht, was er jetzt tun soll. Ohne sein Equipment könne er seinen Job nicht machen, die gamescom sei damit effektiv vorbei.

In den Kommentaren boten Nutzer dem Entwickler bereits Unterstützung an. Spenden über ein GoFundMe lehnte er jedoch ab: Es reiche schon, sein Spiel auf Steam zu wishlisten.

Nun könnte die Sache aber doch noch ein Happy End bekommen: Der Journalist Tom Henderson startete auf X einen Aufruf an Hardware-Firmen vor Ort, dem Entwickler kurzfristig auszuhelfen.

Laley bedankte sich bereits in einem weiteren Post für die Liebe und Unterstützung, die auf ihn einprassle. Das sei genau der Grund, warum er diese Industrie liebe.

So hatte sich der Entwickler die gamescom bestimmt nicht vorgestellt. Berichtet uns in den Kommentaren gerne von eurer überraschendsten Erfahrung vor Ort.

Gerade für Solo-Entwickler oder kleinere Studios ist so ein Vorfall natürlich besonders schmerzhaft. Immerhin zeigte ein Team bereits, dass auch mehrere Einbrüche ihren Erfolg nicht stoppen konnten: Indie-Studio wurde während der Entwicklung ihres Soulslike 3-mal ausgeraubt – Feiert nun überragende Bewertung auf Steam