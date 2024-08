gamescom 2024: Diese Influencer von Twitch und YouTube sind dabei

My Hero Academia: You're Next ist der vierte Film des Animes. Er erschien am 2. August 2024 in Japan.

Nerdkultur: House of the Dragon Analyse: Staffel 2 Folge 7

Auch in diesem Jahr findet die gamescom erneut in Köln statt. Sie gilt als einer der größten Videospielmessen der Welt und beginnt 2024 mit der Opening Night Li...

Die Anmeldefrist für Content Creator endet erst zwei Wochen vor dem Start der gamescom, also ungefähr am 6. oder 7. August. Aktuell ist das Feld zur Anmeldung für Creatoren auf der Website noch verfügbar. Das bedeutet, dass es momentan noch keine offiziellen Listen gibt, wann welche Influencer vor Ort sein werden. Sobald die Liste veröffentlicht ist, werden wir diesen Artikel aktualisieren und euch die neuesten Informationen zur Verfügung stellen.

Im vergangenen Jahr besuchten über 320.000 Menschen die Messe (via statista.com ), und dieses Jahr sollen erneut Rekorde gebrochen werden . Tim Endres, Direktor der gamescom, sagt: „Nach dem bereits starken Wachstum im vergangenen Jahr steuern wir mit der Gamescom in diesem Jahr auf neue Rekorde zu, mit noch mehr Ausstellenden und einer noch höheren internationalen Beteiligung.“

Die gamescom, die weltweit größte Messe für Video- und Computerspiele, zieht auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Content Creator an. Die Messe startet am 20. August mit der spektakulären Opening Night live, bevor sie dann vom 21. bis 25. August ihre Tore für Besucher öffnet.

