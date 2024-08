gamescom 2024 – Unser bisher größtes Live-Event!

Exklusives, Trailer, Talks und Entertainment: Wir senden sechs Tage und fast 50 Stunden live mit Find Your Next Game von der gamescom. Seid vom 20. bis 25. August dabei auf unserem Twitch-Kanal, bei YouTube und natürlich live in Köln.

Vom 20. bis 25. August 2024 blickt die Gaming-Welt nach Köln, uns erwartet die größte und wichtigste gamescom seit Jahren. Deshalb sind wir von Webedia nach vier Jahren Pause auch endlich wieder mit einem großen Messestand vor Ort.

Webedia, das sind GameStar, GamePro und MeinMMO, unsere Film- und Entertainment-Portale Moviepilot und FILMSTARTS sowie Maurice Weber, Nerdkultur, Ninotaku TV und – ganz neu bei uns – Tech like Vera!



Mit diesem riesigen Team (wir reisen mit fast 80 Personen an) werden wir in Köln ein Programm abfeuern, das ihr so noch nie bei uns gesehen habt – live auf unserer Bühne in Halle 10.1 (Stand E040) und im Stream auf twitch.tv/gamestar.

Bei unserem bisher größten Live-Event Find Your Next Game: gamescom 2024 (kurz: FYNG gamescom) bieten wir euch…

Die komplette Opening Night Live , begleitet von unseren Hosts Maurice, Julius und Ann-Kathrin

, begleitet von unseren Hosts Maurice, Julius und Ann-Kathrin Weltneuheiten, nie gesehene Trailer und exklusive Gameplay-Szenen in unserer großen Find Your Next Game Show am 22. August ab 17 Uhr, moderiert von Maurice und Ann-Kathrin

am 22. August ab 17 Uhr, moderiert von Maurice und Ann-Kathrin die ASUS Show, in der wir uns am 21. August von 19 bis 21 Uhr mit namhaften Hardware-Influencern duellieren

Aber das ist längst nicht alles, denn wir senden täglich live von der gamescom aus unserem Studio. Neben den Highlights bietet das FYNG-Programm…

exklusive Infos zu den spannendsten Spielen der Messe

zu den spannendsten Spielen der Messe Talks mit prominenten Entwicklern, Stars und Talents

Entertainment wie Ninos legendäres Anime-Quiz und was auch immer Ann-Kathrin da gerade manisch lachend an ihrem Schreibtisch ausheckt

und was auch immer Ann-Kathrin da gerade manisch lachend an ihrem Schreibtisch ausheckt und vieles mehr

Das erste Highlight: Die gamescom Opening Night Live

Am Dienstag, dem 20. August erlebt ihr bei uns live im Stream Geoff Keighleys gamescom Opening Night Live (kurz: ONL).

Maurice wird live vor Ort sein und dort prominente Gesichter vor die Kamera zerren. Ann-Kathrin und Julius begleiten dann die Neuankündigungen der ONL-Show live im React.

Im Anschluss ziehen unsere Chefredakteure Heiko Klinge (GameStar), Hannes Rossow (GamePro), Leya Jankowski (MeinMMO) und Rae (alle!) ihr persönliches Fazit der Show.

Das Ganze seht ihr live im Stream auf twitch.tv/gamestar oder auf unserem YouTube-Kanal am 20. August ab 19:30 Uhr.

Das zweite Highlight: Die ASUS Show

Am Mittwoch, dem 21. August treten wir mit einem internen Team gegen namhafte Influencer bei einer Reihe von spannenden Challenges in der ASUS Show an.

Drückt uns die Daumen, damit wir die Herausforderungen für uns entscheiden können! Live am 21. August ab 19:00 Uhr auf twitch.tv/gamestar.

Das dritte Highlight: Die FYNG Show

Unser absoluter Programmhöhepunkt erwartet euch am Donnerstag, dem 22. August ab 17:00 Uhr.

In der Find-Your-Next-Game-Show (kurz: FYNG Show) zeigen wir euch neues und exklusives Material aus über zwanzig Spielen.

Wir begrüßen prominente Entwickler und Stars auf unserer Bühne und haben sogar einige echte Weltpremieren im Angebot.

Moderieren werden die Gala Maurice Weber und Ann-Kathrin Kuhls. Auch die FYNG Show könnt ihr bei uns im Stream auf twitch.tv/gamestar, auf unserem YouTube-Kanal und natürlich live bei uns am Stand in Halle 10.1 verfolgen.

Ihr seht schon, wir haben einiges vor. Wir hoffen ihr schaltet entweder zahlreich im Stream ein, oder – noch besser – ihr besucht uns an unserem Messestand in Halle 10.1 auf der gamescom.

Den vollständigen Programmplan zum Event findet ihr in Kürze demnächst auf unseren Webseiten.