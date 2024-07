gamescom soll 2024 größer werden als jemals zuvor – Chef sagt: “Wir erwarten neue Rekorde”

Mitte August steht mit der gamescom wieder die größte Gaming-Messe der Welt in Köln an. Der Chef der Veranstaltung glaubt, 2024 könnte ein neuer Rekord aufgestellt werden. Die Messe gewinne immer mehr an internationaler Bedeutung.

Was ist die gamescom? Die gamescom (Eigenschreibweise ist klein) ist die weltweit größte Gaming-Messe und findet jedes Jahr Mitte bis Ende August in Köln statt. Dieses Jahr startet die gamescom mit der Opening Night live am 20. August, bevor sie dann vom 21. bis 25. August die Tore für Besucher öffnet. Laut statista.com haben die Messe letztes Jahr über 320.000 Menschen besucht.

Neben der Möglichkeit neue Spiele zu testen ist die Messe schon lang zum Erlebnis und Fan-Treffpunkt der Gaming-Kultur geworden. Dieses Jahr soll die gamescom erneut Rekorde brechen.

Hier könnt ihr was sehen:

Chef der gamescom zeigt sich zuversichtlich

Was sagt der Chef der gamescom zu diesem Jahr? Tim Endres, Direktor der gamescom, sagt: „Nach dem bereits starken Wachstum im vergangenen Jahr steuern wir mit der Gamescom in diesem Jahr auf neue Rekorde zu, mit noch mehr Ausstellenden und einer noch höheren internationalen Beteiligung.“

Die gamescom soll 2024 also noch größer werden und sogar Rekorde brechen. Damit das gelingt, gibt es wieder Neuerungen: „Die Fans, das Fachpublikum und unsere Partner aus aller Welt können sich in diesem Jahr auf eine noch vielfältigere Gamescom freuen, zu der unter anderem unsere neue Social stage, die Cards & Boards Area oder die Artists Area beitragen.“

Dieses Jahr werden auch wieder prominente Aussteller vor Ort sein. Die Gameswirtschaft berichtet, dass „Ubisoft, Bandai Namco, Astragon, HoyoVerse, THQ Nordic, Square Enix oder Microsoft Xbox (inklusive Bethesda und Blizzard)“ dabei sein sollen.

Auch EA ist wohl erstmals wieder vertreten und soll auf der gamescom 2024 ihren neuen Fußballsimulations-Ableger FC 25 präsentieren.

Wer soll die Gamescom 2024 eröffnen? Die Gamescom 2024 wird dieses Jahr wieder von einem Politiker eröffnet. Vize-Kanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird die Messe eröffnen, aber auch andere Politiker wie die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wollen vor Ort sein.

Weil einige Influencer nicht mehr als Fachbesucher gelten sollen, wollen sie die Messe dieses Jahr boykottieren. Das YouTube- und Twitch-Urgestein Gronkh kann das nicht nachvollziehen: Influencer wollen Gamescom boykottieren, weil sie nicht mehr kostenlos reinkommen – Gronkh schüttelt den Kopf