Endlich ist es so weit, die gamescom 2022 steht in den Startlöchern und mit ihr steht die Opening Night Live bevor. Das Show-Event startet morgen, am 23. August 2022, um 20 Uhr. Unter den angekündigten Games wurden 6 Spiele-Highlights bereits bekannt gegeben.

Diese Woche startet die Gamescom in die neue Runde. In Köln wird am 24. August 2022 die Messe für Fachbesucher, Medien und Creators eröffnet. Vom 25. August bis zum 28. August 2022 haben dann alle Besucher Zugang zum Gelände.

Als Auftakt des Events wird morgen, am 23. August, um 20:00 Uhr in guter gamescom-Tradition die Opening Night Live stattfinden. Als langjähriger Moderator ist Geoff Keighley vor Ort und wird das Gaming-Showcase vorstellen. Darunter wurde bereits das ein oder andere Highlight angekündigt.

Hier seht ihr den Trailer zur Opening Night der gamescom 2022:

Wann und wo findet die Opening Night statt? Besucher können vor Ort in Köln die Opening Night Live erleben. Für alle Daheimgebliebenen wird die Show über Streams übertragen, sodass ihr sie gemütlich von zu Hause mitverfolgen könnt:

Auf YouTube

Auf Twitch

Etwa 2 Stunden lang wird der Showcase der Spiele dauern und laut Twitter-Post von Moderator Geoff Keighley sollen über 30 Games vorgestellt werden (via Twitter). Der Games-Journalist liefert außerdem über den Social-Media-Kanal erste Einblicke zu den Vorbereitungen der gamescom 2022 und nimmt die Leute hinter die Kulissen mit.

Wie sieht das Programm der Opening Night Live aus? Auf der Seite sportskeeda ist bereits eine Liste an Spielen zu finden, die für die Gamescom 2022 Opening Night Live angekündigt wurden (via sportskeeda.com):

Eine „neue Sci-Fi IP“ von Unknown Worlds Entertainment

The Callisto Protocol

The Expanse: A Telltale Games Series

Genshin Impact

Goat Simulator 3

Gotham Knights

High On Life

Hogwarts Legacy

Honkai: Star Rail

Lies of P

The Outlast Trials

Return to Monkey Island

Sonic Frontiers

Soul Hackers 2

Der YouTube Kanal von „thegameawards“ bewirbt folgende 6 Titel, von denen wir morgen exklusive neue Einblicke erhalten werden (via YouTube):

Sonic Frontiers

Hogwarts Legacy

The Callisto Protocol

The Outlast Trials

Return to Monkey Island

High On Life

Zusätzlich soll es natürlich auch wieder Star-Gäste geben, die im Rahmen der Opening Night Live auftreten werden.

Mit der Liste sind gerade einmal 15 der insgesamt über 30 Spiele veröffentlicht. Bleiben noch mindestens 15 Überraschungs-Games, auf die ihr morgen gespannt sein könnt.

Auf welches Spiel freut ihr euch morgen im Showcase der Opening Night Live besonders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

