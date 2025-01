Gamer wollen unbedingt „Werbung“ für das meisterwartete Spiel 2025 kaufen, bieten 1.200 € für einen langweiligen Gegenstand

Das meisterwartete Spiel 2025 ist für viele Spieler das kommende Grand Theft Auto 6. Die Fans des Actionspiels können den Release kaum noch abwarten und so kommt es, dass ein unscheinbarer Pullover plötzlich teuer verkauft wird.

Was ist das für ein Gegenstand? Gamer haben auf ebay einen Pullover entdeckt, der dem Anschein nach von einem Mitarbeiter von Rockstar Games verkauft wird.

Jetzt bieten GTA-Fans über 1.200 € für den Pullover, den ihr ansonsten nirgendwo kaufen könnt. Der Bieterkrieg geht allerdings noch 7 Tage. Der Preis könnte also noch steigen (Stand 31. Dezember 2024 via ebay).

Langweiliger Pullover, aber immerhin ein Bezug zu GTA 6

Was macht den Pullover so besonders? Eigentlich nichts, es ist ein ziemlich langweiliger Gegenstand.

Der Pullover ist schwarz und hat einen farblich zu GTA 6 passenden „Rockstar Games“-Schriftzug. Auf ebay wird das Kleidungsstück als „Mitarbeiter Merchandise“ beschrieben.

Ganz grundsätzlich ist das ein Gegenstand, der Rockstar Games und in dem Sinne GTA 6 vermarkten soll – Merchandise halt. Der Unterschied ist lediglich, dass ihr den Pullover oder einen anderen zumindest aktuell noch nicht kaufen könnt – außer jenes Exemplar auf ebay.

Wieso wird so viel für den Pullover geboten? Wir kennen natürlich nicht die genaue Motivation der einzelnen Bieter, aber es ist durchaus vorstellbar, dass sie sich eine Art Sammlerwert erhoffen.

Sollte zukünftig kein ähnlicher Pullover zum Kauf im Merch-Shop von Rockstar Games angeboten werden, könnte der potenzielle Besitzer einen einzigartigen Sammlergegenstand haben. In dem Fall wäre der Pullover sicher auch einiges wert und kann als Investition gewertet werden.

Solltet ihr auch auf den Pullover bieten? Eher nicht. Rockstar Games hat einen eigenen Merchandise-Shop, in dem sie ähnliche Pullover anbieten – genauso wie Caps, Socken und T-Shirts. Ihr müsst also wahrscheinlich nur warten, bis GTA6-Merch offiziell verkauft wird (via rockstargames.com).

Ein ähnlicher schwarzer Rockstar-Pullover kostet im offiziellen Shop nur rund 75 €, ist aktuell sogar auf 52,49 € reduziert. Zwar ist dieser Pullover nicht im GTA6-Design, das lässt jedoch vermuten, dass ihr für einen ähnlichen Pullover im Stil des kommenden Spiels ebenfalls um die 75 € (unrabattiert) bezahlen müsst – und keine 1.200 €.

GTA-Fans greifen aktuell nach jedem Strohhalm, den sie irgendwie zu GTA 6 in die Finger bekommen können. So rief ein Teil der Community beispielsweise wegen einer absurden Theorie zum nächsten Trailer bei einem Autohaus an und fragte nach Infos: Ein Autohaus ist gezwungen, Fans von GTA 6 zu antworten, weil sie ständig anriefen und nach dem zweiten Trailer fragten