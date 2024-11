Gamer will sich mit einem Internet-Milliardär prügeln, weil sein CoD laggt – Der kommt wirklich

Die meisten von euch kennen es sicherlich: Ihr spielt gerade ein PvP-Spiel wie einen Shooter wie Call of Duty oder ein MOBA und im ungünstigsten Moment laggt euer Internet und ihr seid tot. Das ist anscheinend auch einem Gamer passiert, der einem Internet-Milliardär dafür die Schuld gab. Doch die Reaktion des Investors überraschte ihn.

Was steht hinter der Geschichte? Ein wütender Gamer, der auf X.com auf den Nutzernamen „JimmyBLLT“ hört, hat den Internet-Milliardär Xavier Niel zu einer Prügelei vor einem Lidl im französischen Marseille herausgefordert.

In einem Post vom 20. Mai 2024 schreibt der Gamer: „Xavier Niel, ich hasse dich. Ich biete dir ein 1v1 vor dem Lidl in der Rue Sainte in Marseille an.“ (via X)

Xavier Niel ist ein milliardenschwerer Unternehmer, der den französischen Internetanbieter „Free“ gegründet hat und zudem Anteile an verschiedenen Betreibern besitzt, darunter den Telekom-Ablegern in Monaco und Italien.

Laut dem Online-Magazin Dexerto habe der Nutzer später erklärt, dass er bei dem Post die Beherrschung verlor, nachdem er in Call of Duty fertig gemacht wurde, weil er gelaggt habe.

Milliardär überrascht Gamer

Wie antwortete der Internet-Milliardär? Zur Überraschung des Gamers tauchte der Milliardär tatsächlich zu dem Treffen auf und postete am 15. November ein Foto, das ihn vor dem besagten Lidl zeigt. Dazu schreibt Niel „Ich bin dabei.“

Im Gegensatz zu dem Milliardär tauchte der CoD-Spieler jedoch nicht zu dem Treffen auf, was auf X für viel Spott sorgte.

Der Gamer selbst hatte wiederum verschiedene Erklärungen parat. In einem Kommentar schreibt, der Niel habe ja gar nicht Bescheid gesagt, dass er wirklich zu dem Lidl komme. In anderen Kommentaren erklärt JimmyBLLT, er sei krank gewesen und habe Fieber gehabt.

Vielleicht hätte der Gamer den Milliardär besser zu einem 1v1 in Call of Duty herausgefordert, dafür lässt es sich wahrscheinlich einfacher einen Termin finden, an dem beide Zeit haben und nicht fiebrig sind. Alternativ kann er den Tech-Milliardär Elon Musk ja zum Zocken von Diablo 4 einladen: Elon Musk stellt neuen Rekord in Diablo 4 auf, ist jetzt quasi der beste Spieler der Welt