Gamer verlor 13.000 Euro, weil er 6 Spiele auf Steam kaufte und eine falsche Entscheidung traf

Ein Gamer hat 2016 sechs Spiele auf Steam gekauft, aber wegen einer falschen Entscheidung kostete ihn das rund 13.000 Euro.

Wie hat der Gamer so viel Geld verloren? Der User „Robin_Circle_Music“ berichtet in einem Post auf Reddit, er habe 2016 sechs Spiele auf Steam gekauft und listet 5 dieser Spiele sowie deren Kaufpreis in einer Tabelle auf:

ShellShock Live – 4,54 US-Dollar

Valiant – 19,99 US-Dollar

Space Pirate Trainer – 14,99 US-Dollar

Tilt Brush – 29,99 US-Dollar

Final Approach + Raw Data – 56,98 US-Dollar

Insgesamt hatten diese 5 Spiele einen Wert von rund 126,49 US-Dollar (etwa 111 €). Er kaufte diese Spiele allerdings nicht mit Dollar oder Euro, sondern bezahlte sie mit Bitcoin. Insgesamt gab er für die fünf Spiele 0,19272 Bitcoin aus.

Der Reddit-User erklärt, dass die Bitcoin-Menge, die er 2016 für die Spiele bezahlte, heute ungefähr 15.216 US-Dollar wert wären – das sind etwa 13.355 Euro. Er hat also über 13.200 Euro zu viel für die Spiele bezahlt und das Geld für immer verloren.

Wie erklärt sich dieser Verlust? Der Reddit-User erzählt in einem Kommentar unter dem Post, dass er 2016 mehrere Tausend Dollar in Bitcoin besaß und nichts hatte, wofür er das Geld ausgeben konnte – die erworbenen Steam-Spiele zählten zu den besseren Käufen. Das ist mit der Wertsteigerung des Bitcoins zu erklären.

Der Bitcoin ist 2016 und in den Jahren darauf stark im Wert gestiegen. Während 1 Bitcoin 2015 teilweise für unter 300 Euro erworben werden konnte, lag er im Sommer 2016 schon bei rund 600 Euro (via finance.yahoo). Der Reddit-User hatte wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Kaufs der Steam-Spiele bereits Gewinn gemacht, wenn er in den Jahren vor 2016 investiert haben sollte.

Der Bitcoin ist seither aber noch deutlich gestiegen. Heute ist ein Bitcoin (je nach Schwankung) über 73.800 Euro wert (Stand 14. April 2025). So verlor der Reddit-User mehrere Tausend Euro, als er ein paar günstige Spiele auf Steam mit Bitcoin bezahlte.

Steam beendet Bezahlung mit Bitcoin

Könnt ihr Steam-Spiele einfach mit Bitcoin kaufen? Nein, heute könnt ihr auf Steam keine Spiele mehr mit Bitcoin bezahlen. Valve bietet die Zahlungsmethode seit Dezember 2017 nicht mehr an, weil diese mit hohen Gebühren verbunden und von erheblichen Wertschwankungen beeinflusst ist (via Steam).

Die Situation des Reddit-Users zeigt, dass Valve recht hatte, als sie das Bezahlen per Bitcoin aufgrund starker Wertschwankungen abschafften. Das Geld ist weg und dem User selbst bleibt jetzt nur das Bewahren seines Humors. Er scherzte, ob er wohl noch innerhalb der Rückerstattungs-Frist sei.

