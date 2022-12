Gamer kauft im Secondhandladen eine RTX 2060 für schlappe 10 Euro – Community hält ihn für einen Glückspilz

Ein User kauft gebraucht eine RTX 2060 für einen 10er. Die Community findet das seltsam und drückt ihm die Daumen. Doch die Überraschung kommt dann: Denn die billige Grafikkarte funktioniert tatsächlich.

Grafikkarten sind aktuell ziemlich teuer. Und mit der Ankündigung von RTX 4080 und RTX 4090 sind die Preise nicht unbedingt gefallen. Die Tendenz geht eher dazu über, dass in Zukunft die Preise für Grafikkarten deutlich über 1.000 Euro liegen werden – zumindest, wenn es nach Nvidia geht.

Doch bei den hohen Preisen gibt es auch ein paar Überraschungen. Ein Gamer hat jetzt für 10 Euro eine RTX 2060 gekauft. Das ist immerhin eine Mittelklasse-Grafikkarte, mit der ihr problemlos auf hohen Auflösungen wie WQHD spielen könnt und sogar ein paar kleine Reserven für Features wie Raytracing übrig habt.

Scalper versuchen trotz der hohen Preise kräftig mitzuverdienen. Doch etliche landen jetzt auf der Nase, da man sich wohl mit dem Preis verschätzt hat:

Was genau hat der Gamer gekauft? In seinem Thread auf reddit erklärt er, dass er bei einem Gebrauchthändler für 10 US-Dollar (rund 10 Euro) eine RTX 2060 gekauft habe. Das belegt er auch mit einem Kassenbon. Eine RTX 2060 bekommt ihr derzeit im Schnitt für rund 300 Euro im Handel (via geizhals.de). Bei der vom User erstandenen Strix-Edition der RTX 2060 liegen die Preise eher zwischen 500 und 600 Euro.

Bei dem Preis machte sich der Gamer übrigens keine großen Hoffnungen. So schreibt er selbst: „Die funktioniert mit ziemlicher Sicherheit nicht, aber ich bin bereit, es zu diesem Preis auszuprobieren.“

Die Community zeigt sich über den niedrigen Preis überrascht. Einige fragen sich, welcher Shop auf die Idee komme, so eine Grafikkarte für den Bruchteil seines Preises zu verkaufen. Denn bereits auf eBay bekäme man für eine gebrauchte RTX 2060 mehr Geld.

Die Grafikkarte für 10 Euro funktioniert, ist aber zu groß gewesen

Wie geht die Geschichte aus? In einem anderen Post auf reddit erklärt der Käufer, was aus seiner gebrauchten Grafikkarte geworden ist. Er hat sie mittlerweile in sein System eingebaut und die RTX 2060 funktioniert tatsächlich.

Ein Problem habe es aber gegeben: Die RTX 2060 sei zu groß gewesen, sodass er erst einen Lüfter in seinem System demontieren musste, um die Grafikkarte testen zu können.

Wie reagiert die Community? Die zeigt sich überrascht und zumindest ein klein wenig neidisch auf das Glück des Nutzers. Denn nur 10 Euro für eine funktionierende RTX 2060 ausgeben zu müssen, ist ein echter Glückstreffer. So schreibt jemand (via reddit.com):

Ein wirklich guter Fund. Ich habe gerade ein Upgrade von genau dieser Karte gemacht und ich werde meine für nicht weniger als 200 verkaufen.

Ein anderer Nutzer witzelt schon: „Ich gebe dir 15 Dollar. Das ist ein Gewinn von 50 %. Ein ziemlich gutes Geschäft, wenn du mich fragst.“

Habt ihr auch schon überraschende Funde auf dem Gebrauchtmarkt gefunden, die sich als echte Glückstreffer herausgestellt haben? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Manchmal kann aber auch die neuste und schnellste Grafikkarte für Probleme sorgen. So hatte sich ein Gamer die aktuell schnellste Grafikkarte gekauft:

