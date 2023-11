Gamer befürchtet, dass seine Nvidia-Grafikkarte stirbt und er sie ersetzen muss – Zeigt, warum ihr in einigen Fällen viel Geld sparen könnt

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Was war bisher der Lösungsansatz? In den Kommentaren erklärten bereits einige Nutzer, dass die Fehler nicht nach einem Hardware-Defekt aussehen würden. Das sähe eher nach einem Treiber-Fehler oder nach fehlender Unterstützung durch das Spiel aus. Denn insbesondere ältere Spiele kommen mit neueren Grafikkarten nicht mehr zurecht und produzieren dann unschöne Bildfehler.

Für den Spieler ist klar, dass da was nicht stimmen kann und am Ende sogar die Grafikkarte Schuld sein könnte. Und eine RTX 3070 zu ersetzen ist nun nicht wirklich günstig, da diese Grafikkarte immer noch rund 500 Euro kostet.

