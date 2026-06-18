Der Gamer in mir liebt Maus und Tastatur, obwohl ich mir 3 Spielegenres ohne Gamepad nicht vorstellen kann

Neben einem starken Gaming-PC oder einer Konsole sind auch Eingabegeräte wichtig für viele Spieler. Unser Tech-Autor Jan Hartmayer ist leidenschaftlicher PCler und zockt deswegen ausschließlich mit Maus und Tastatur, doch es gibt 3 seltene Ausnahmen …

Da wir früher Zuhause als erstes einen Computer und Jahre später dann eine Xbox hatten, habe ich Gaming mit Maus und Tastatur für mich entdeckt. Für mich fühlt es sich bis heute einfach richtig an, Spiele damit zu bedienen.

Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, RPGs wie das Gothic Remake oder The Witcher 3 mit einem Controller zu zocken. Ich verstehe zwar, wie die einzelnen Steuerungsschemata funktionieren, aber in meinem Kopf fühlt sich das falsch an.

Jahrelang dachte ich auch, dass ich abseits einer Konsole oder bei Freunden niemals einen Controller freiwillig wähle, aber dann traf ich auf drei Spielegenres, die meine Meinung für immer veränderten.

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Soulslikes haben nicht nur meine Seele gebrochen

Mein erster Umschwung kam vor etwa 12 Jahren, als ich das erste Mal ein Dark Souls startete. Ich kannte die schweren Spiele nur flüchtig und wollte das „coole Ritterspiel“ mal ausprobieren. Bereits in den ersten Stunden bemerkte ich aber, wie schwer es mir fällt.

Das lag zum einen an dem ungewohnten Schwierigkeitsgrad, zum anderen daran, dass ich Probleme mit der Steuerung hatte. Ich konnte meinen Charakter zwar bewegen und in eine Richtung ausweichen, aber Funktionen wie Waffenwechsel, Quickslots oder Gegner anvisieren waren extrem schwer für mich.

Am selben Abend sah ich ein YouTube-Video mit Einsteigertipps, in dem erklärt wurde, dass Dark Souls mit dem Gamepad intuitiver und besser für Neueinsteiger geeignet sei. Einmal gehört, habe ich es sofort mit einem Xbox-Controller ausprobiert und siehe da. Es funktioniert! Ich bin zwar immer doch dutzende Male an einfachsten Gegnern gestorben, aber ich hatte eine Chance.

Die Steuerung war nicht mehr mein Feind und ich kämpfte mich langsam, aber sicher durch das Spiel. Später durch Dark Souls 2, 3, Sekiro und Elden Ring, bis ich schlussendlich unbewusst entschieden habe, jedes From-Software-Spiel nur mit einem Gamepad zu zocken.

Mein treuer Begleiter hat mich von Lordran bis zu den Zwischenlanden immer begleitet.

Reine Gefühlsangelegenheit

Aber es gibt für mich noch zwei weitere Spielgenres, die ich mittlerweile ausschließlich mit einem Controller zocke:

Party-Games sind meiner Meinung nach Gesellschaftsspiele, die zusammen vor dem Fernseher oder als Gruppe am PC IMMER mit einem Gamepad gezockt werden müssen, weil es Tradition ist.

Rennspiele zocke ich zwar selten, sind aber mit dem Stick eines Controllers besser zu steuern und ich fühle mich, als hätte ich mehr Kontrolle über das Fahrzeug.

Trotzdem bevorzuge ich aber meine Gaming-Tastatur, wenn es zum Beispiel um Shooter geht. Ich werde wahrscheinlich nie verstehen können, wie man freiwillig zum Gamepad greift.

Denn ich selbst kann schon mit Maus- und Tastatur-Steuerung kaum ein Ziel treffen, aber mit einem Gamepad kann der beste Aimbot meine schlechten Zielkünste ausgleichen. Auch Kollege Benedict hat sich bereits die Frage gestellt, welches Eingabegerät das beste für einen Shooter ist: Controller vs. Maus – Wie spielt sich CoD Modern Warfare besser?

Was bevorzugt ihr? Zockt ihr lieber mit Maus und Tastatur oder Controller? Nutzt ihr verschiedene Geräte je nach Spiel? Könnt ihr ordentlich mit einem Gamepad zielen? Schreibt es doch einmal in die Kommentare.