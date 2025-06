Gamer kauft sich eine Grafikkarte für 2.600 Euro, zieht bereits 1 Monat später ein enttäuschtes Fazit

In Pokémon GO gibt es einige Monster, die jetzt neue starke Attacken lernen können

Ein Spieler scheitert 8 Stunden lang am ersten Boss in Nightreign, wendet sich verzweifelt an Community

Geralt von Riva aus The Witcher kehrt zurück, aber dieses Mal in einem Multiplayer-Horrorspiel

Wenn The Witcher 4 wirklich so geil wird, wie die Tech-Demo aussieht, habe ich mein Zuhause gefunden

„Wir leben in der besten Zeit“ – Ein neues Rollenspiel für Steam und PS5 könnte das Spiel zu DnD werden, auf das die Community so lange wartet

The Witcher kommt zu Dead by Daylight in neuem Trailer

Was ist an den Argumenten dran? Die Leistung der RTX 5090 steigt im Vergleich zu älteren Highend-GPUs nur marginal. Das berichtet unter anderem das deutsche Magazin ComputerBase in seinem Test. Die Leistungssteigerung, wenn man von der vorherigen Generation kommt, ist oft im Alltag nicht so groß, wie es der Preis vermuten lässt.

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Anstatt sich auf den Verkauf der PS5 zu konzentrieren, will sich Sony nun auf das konzentrieren, was ihnen Gewinn bringt

Ein Spieler hat seinen Gaming-PC mit einer RTX 5090 für 2.600 Euro aufgerüstet. Doch nach einem Monat will er die Grafikkarte zurückgeben. Denn so richtig zufrieden ist er nicht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to